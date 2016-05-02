AFYONKARAHİSAR'DA KATLİAM GİBİ KAZA!
Kaza, Afyonkarahisar- Konya karayolunun 65'inci kilometresinde meydana geldi. Onur T.'nin kullandığı 34 HN 6492 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Yol üzerindeki köprü duvarına çarpan otomobilde bulunan Oktay Taşkaya(23), Merve Taşkaya (25), Yıldız Bahçe(52) ile Rakibe Bahçe(78) hayatını kaybetti. Sürücü Oktay T. ise yaralandı.
Kazanın ardından olay yerine sevk edilen ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralı sürücü tedaviye alındı. Kazada ölen 4 kişinin cenazesi ise savcının incelemesinin ardından Çay Devlet Hastanesi morguna konuldu.
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