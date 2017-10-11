AFYONKARAHİSAR'DA JANDARMA KOMUTANLIĞI BİNASINDA YANGIN PANİĞİ
Afyonkarahisar İl Jandarma Alay Komutanlığı binasının çatı katında yangın çıktı. Önce askeri personel arından itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürüldü.
Afyonkarahisar İl Jandarma Alay Komutanlığı binası çatı katında yangın çıktı. Kısa süreli paniğe neden olan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
ÖNCE PERSONEL, ARDINDAN İTFAHİYE MÜDAHALE ETTİ
Yangın, Ali Çetinkaya Mahallesi'ndeki İl Jandarma Alay Komutanlığı binasında meydana geldi. 6 katlı binanın çatısında başlayan daha sonra 6. katına da sıçrayan yangına önce personelin müdahale ettiği ardından itfaiyeye bilgi verildiği kaydedildi.YOĞUN DUMANLAR YÜKSELDİ
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına hızlıca müdahale ederken bina yerleşkesi ise giriş ve çıkışlara kapatıldı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangından yoğun dumanların yükseldiği görüldü. Yangında en üst katında zarar gördüğü gözlendi.MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ
Bölgeye itfaiye ekiplerinin yanı sıra 112 Acil servisi ekibi ile polis ekipleri de sevk edildi. Ölen ya da yaralanan olmadığı yangında maddi hasar meydana geldiği öğrenildi. Yangının kesin çıkışı nedeni ile ilgili ekiplerin çalışma başlattığı belirtildi.
Kaynak: haberinburada
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