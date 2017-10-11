Afyonkarahisar İl Jandarma Alay Komutanlığı binası çatı katında yangın çıktı. Kısa süreli paniğe neden olan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

ÖNCE PERSONEL, ARDINDAN İTFAHİYE MÜDAHALE ETTİ

Yangın, Ali Çetinkaya Mahallesi'ndeki İl Jandarma Alay Komutanlığı binasında meydana geldi. 6 katlı binanın çatısında başlayan daha sonra 6. katına da sıçrayan yangına önce personelin müdahale ettiği ardından itfaiyeye bilgi verildiği kaydedildi.YOĞUN DUMANLAR YÜKSELDİ

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına hızlıca müdahale ederken bina yerleşkesi ise giriş ve çıkışlara kapatıldı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangından yoğun dumanların yükseldiği görüldü. Yangında en üst katında zarar gördüğü gözlendi.MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

Bölgeye itfaiye ekiplerinin yanı sıra 112 Acil servisi ekibi ile polis ekipleri de sevk edildi. Ölen ya da yaralanan olmadığı yangında maddi hasar meydana geldiği öğrenildi. Yangının kesin çıkışı nedeni ile ilgili ekiplerin çalışma başlattığı belirtildi.

Kaynak: haberinburada