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afyonkarahisar'da fetö operasyonu: 29 gözaltı

AFYONKARAHİSAR'DA FETÖ OPERASYONU: 29 GÖZALTI

Afyonkarahisar'da FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 29 şüpheli gözaltına alındı.

Tarih : 20 Nisan 2017, 13:44
Puan Ver : Afyonkarahisar'da Fetö Operasyonu: 29 Gözaltı(6/10)3


Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandıkları ve 'himmet' adı altında örgüte para vererek kaynak sağladıkları ileri sürülen 41 şüpheliden 29'u İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı. Şüpheliler Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından polis merkezine götürüldü.



 



kaynak:sabah








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