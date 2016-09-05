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afyonkarahisar'da feci kaza!

AFYONKARAHİSAR'DA FECİ KAZA!

Afyonkarahisar'ın Sandıklı İlçesi'nde, güvenlik şeridinde duran TIR'a arkadan çarpan motosikletin sürücüsü 16 yaşındaki Mehmet Ali Topbaş öldü.

Tarih : 05 Eylül 2016, 12:02
Puan Ver : Afyonkarahisar'da Feci Kaza!(6/10)4


Afyonkarahisar-Antalya karayolu 65'inci kilometresindeki kaza, dün saat 22.00'da meydana geldi. Antalya yönüne giden Mehmet Ali opbaş yönetimindeki plakasız motosiklet, otogar yakınlarında güvenlik şeridinde duran Veli A. yönetimindeki 32 LN 637 plakalı, tahta palet yüklü TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan ve kaskı bulunmayan Mehmet Ali Topbaş, olay yerinde yaşamını yitirdi. Sağlık ve polis ekiplerinin incelemesinden sonra Topbaş'ın cenazesi morga gönderildi.








Etiketler: Afyonkarahisar  Da  Feci  Kaza    haber

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