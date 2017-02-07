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AFYONKARAHİSAR MERKEZLİ 7 İLDE FETÖ OPERASYONU


AFYONKARAHİSAR MERKEZLİ 7 İLDE FETÖ OPERASYONU
Tarih : 07 Şubat 2017, 16:40
Puan Ver : Afyonkarahisar Merkezli 7 İlde Fetö Operasyonu(6/10)3


Afyonkarahisar merkezli 7 ilde yapılan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) eş zamanlı operasyonlarda haklarında yakalama kararı bulunan 33 kişiden, 19'unun gözaltına alındığı bildirildi.



Operasyonla ilgili Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, operasyonun Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından yapıldığı kaydedildi.



Toplamda 7 ilde yapıldığı belirtilen operasyonlarla ilgili olarak, "Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik olarak yürütülen soruşturma kapsamında, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince 'Bylock' kullanıcısı oldukları tespit edilen 33 şahsa yönelik ilimiz merkezli, İzmir, Ankara, Adana, Kütahya, Konya, Muğla ve Denizli illerinde eş zamanlı operasyon yapılmıştır. Yapılan operasyonel çalışmalarda 19 şahıs gözaltına alınmış olup, diğer şahıslar hakkında yakalama çalışmaları devam etmektedir. Gözaltına alınan şahıslar işlemleri akabinde adli mercilere sevk edileceklerdir" ifadelerine yer verildi.



 



kaynak:haberler








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