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afyon'daki otobüs kazasında yaralıların sayısı 38 oldu

AFYON'DAKİ OTOBÜS KAZASINDA YARALILARIN SAYISI 38 OLDU

Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında yaralı sayısının 38'e yükseldiği belirtildi.

Tarih : 28 Eylül 2015, 09:47
Puan Ver : Afyon'daki Otobüs Kazasında Yaralıların Sayısı 38 Oldu(7/10)6


Edinilen bilgilere göre, Sandıklı İlçesi Başağaç rampası mevkiinde sabaha karşı meydana gelen otobüs kazasında 1 kişi ölmüş ilk belirlemelere göre 20 kişide yaralanmıştı. Kazanın ardından gün ağarmaya başladığından facianın boyutu da gün yüzüne çıkarken, kazada yaralananların sayısı ise 38'e yükseldi. Meydana gelen kazada, ayrıca Fatma İmhan Gezici (50) isimli kadında hayatını kaybetmişti.



Aydın'dan, Ankara'ya gittiği öğrenilen Kazım E., yönetimindeki 34 ZZ 8990 plakalı otobüs Başaağaç rampası yakınlarına geldiği sırada, yolcuların iddialarına göre şoförün uyuması sonucu kontrolden çıkarak devrilmişti.Kaza ile ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü bildirildi.








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