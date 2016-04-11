AFYON'DA YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ: 3 ÖLÜ, 40 YARALI
Afyonkarahisar- Eskişehir karayolu üzerindeki Gözeli Köyü yakınlarında Sebahattin Keleş yönetimindeki 42 B 7227 plakalı yolcu otobüsü, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada, kimliği belirlenemeyen 3 kişi yaşamını yitirirken, 40 kişi de yaralandı.
Kazanın bildirilmesi üzerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahale ardından afyonkarahisar ve Eskişehir'deki hastanelere götürüldü. Ölenlerin cenazesi ise incelemenin ardından emirdağ Devlet Hastanesi morguna konuldu.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar