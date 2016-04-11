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AFYON'DA YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ: 3 ÖLÜ, 40 YARALI


AFYON'DA YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ: 3 ÖLÜ, 40 YARALI
Tarih : 11 Nisan 2016, 11:44
Puan Ver : Afyon'da Yolcu Otobüsü Devrildi: 3 Ölü, 40 Yaralı(10/10)11


Afyonkarahisar- Eskişehir karayolu üzerindeki Gözeli Köyü  yakınlarında Sebahattin Keleş yönetimindeki 42 B 7227 plakalı yolcu otobüsü, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada, kimliği belirlenemeyen 3 kişi yaşamını yitirirken, 40 kişi de yaralandı.  



Kazanın bildirilmesi üzerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahale ardından afyonkarahisar ve Eskişehir'deki hastanelere götürüldü. Ölenlerin cenazesi ise incelemenin ardından emirdağ Devlet Hastanesi morguna konuldu.








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