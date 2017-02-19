AFYON'DA SİLAHLI KAVGA: 1 YARALI!
Afyonkarahisar'da tartıştığı kişilerce bacağından vurulan 33 yaşındaki Murat B., yaralandı.
Yeşil Park yakınlarında saat 20.00 sıralarında Murat B. ile bir grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Gruptan 3 kişi, tartışma sonrası bir otomobille, yaya olarak olay yerinrden ayrılan Murat B.'nin peşine düştü. Dumlupınar Mahallesi Osman Atilla Caddesi'nde Murat B.'nin önünü kesen gruptan, Yahya K. tabancayla Murat B.ye ateş etti. Murat B., bacağından yaralanırken, rastgele çevreye de birkaç el ateş açan şüpheliler, otomobille olay yerinden uzaklaştı.
Murat B., çevredekilerin yardımıyla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
kaynak :sabah
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