Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 6. Olağan İl Kongresi'ne katılmak üzere Afyonkarahisar'a gitti. Erdoğan, kongrenin yapılacağı salonun önünde bekleyen kalabalığa hitap etti. Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili konuşan Erdoğan, "Elhamdülillah, her geçen gün zafere biraz daha yaklaşıyoruz." dedi.

"HER GEÇEN GÜN ZAFERE BİRAZ DAHA YAKLAŞIYORUZ"

"Her geçen gün zafere biraz daha yaklaşıyoruz. Unutmayın sabreden kimse zafere ulaşacaktır. Zafere daha yakınız. Şu anda gece gündüz demeden Mehmedimiz dağ taş, tepe yürüyor. Yine şu an itibarıyla 300 kilometrekarelik alanı aşmış vaziyetteler. Cerablus'ta, El bab'da nasıl neticeye ulaşıldıysa Afrin'de de, İdlib'de de, Münbiç'te de hedefe ulaşılacaktır. Biz kardeşlerimizin topraklarına yerleşmesini istiyoruz. 3.5 milyon Suriyeli kardeşimiz evlerine dönsünler istiyoruz. Bunun için gayret ediyoruz. Yoksa bizim Türkiye olarak kardeş Suriye'nin topraklarında gözümüz yok. Bize topraklarımız yeter. 18 milyon kilometrekarelik topraklara sahipken 780 bin kilometrekareye düşmüşsek de buna hatmediyoruz. Takvim vermek benim kudretimde değil. Biz şu anda elimizden gelen gayretle devam ediyoruz. "

Kaynak: haberinburada