Şekerleme ve lokumlarıyla ünlü Afyonkarahisar'da 40'a yakın lokum üreticisi ve büyük fabrikalarda günde ortalama 100 tona yakın üretim yapılıyor. Yurt içinin yanı sıra birçok ülkeden de talep gören "Afyon lokumu"nun yıllık ihracatı ise yılda 10 milyon doları buluyor