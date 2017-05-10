'AFYON LOKUMU' DÜNYAYA SATILIYOR
Şekerleme ve lokumlarıyla ünlü Afyonkarahisar'da 40'a yakın lokum üreticisi ve büyük fabrikalarda günde ortalama 100 tona yakın üretim yapılıyor. Yurt içinin yanı sıra birçok ülkeden de talep gören "Afyon lokumu"nun yıllık ihracatı ise yılda 10 milyon doları buluyor
Afyonkarahisar Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkan Vekili Atilla Kocabaş yaptığı açıklamada, Afyonkarahisar denildiği zaman akla ilk gelenin sucuk, kaymak ve lokum olduğunu söyledi.
Özellikle "Afyon kaymağı"ndan imal edilen lokumun Türkiye'nin yanı sıra birçok ülkeden rağbet gördüğünü anlatan Kocabaş, "Afyonkarahisar'da 79 tane irili ufaklı lokum üreten firma var. Afyon lokumunun yıllık ihracat miktarı 10 milyon doları buluyor. Belçika, Almanya, Fransa gibi Avrupa ülkelerinin yanı sıra Arap ülkeleri Katar, Kuveyt, Cezayir, Libya'ya, Kosova, Türkmenistan ve Azerbeycan'a yılda 10 milyon dolarlık lokum ihracatı yapılıyor." diye konuştu.
İlde yüz yılı aşkın süredir lokum imalatı yapan Altınay Şekerleme'nin Genel Müdürü İrfan Altınay da Afyonkarahisar'da 5 nesildir lokumla uğraşan bir aile şirketi olduklarını dile getirdi.
kaynak:yenişafak
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