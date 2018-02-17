AFYON, ERDOĞAN'I BEKLİYOR! ALANDAKİ 'OSMANLI TOKADI' PANKARTINA DİKKAT
Afyonkarahisar'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşma yapacağı alana asılan 'Osmanlı tokadı' temalı pankart dikkatlerden kaçmadı.
Afyonkarahisar'ı ziyaret etmesi beklenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşma yapacağı alana asılan 'Osmanlı tokadı' temalı pankart büyük ilgi çekti.
ERDOĞAN İÇİN AKIN AKIN GELİYORLAR
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayip Erdoğan bugün AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı Kongresi'ne katılacak. Kongrenin yapılacağı Afyon Atatürk Kapalı Spor Salonu önünde vatandaşlara hitap da edecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan için kalabalıklar alana akın etmeye başladı.
"OSMANLI TOKADI" PANKARTI DİKKAT ÇEKTİ
Salonun girişindeki alana AK Parti Emirdağ İlçe Başkanlığı tarafından asılan bir pankart ise vatandaşlardan bir hayli ilgi görüyor. Erdoğan'ın yer aldığı ve 'Osmanlı tokadı' savurduğu kısımdaki figürlerin üzerinde ise PKK, YPG, PYD, FETÖ, DHKP-C ve DEAŞ terör örgütlerinin isimleri yer alıyor.
"YAPTIĞINIZ ZULÜM ARTIK YETER, OSMANLI TOKADI ALAYINIZA YETER"
Pankartın üzerinde ise, "Yaptığınız zulüm artık yeter, Osmanlı tokadı alayınıza yeter" ifadesi yer aldı.
Kaynak: haberinburada
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