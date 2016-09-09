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aftenposten gazetesinden facebook'a sansür eleştirisi

AFTENPOSTEN GAZETESİNDEN FACEBOOK'A SANSÜR ELEŞTİRİSİ

Norveç gazetesi Aftenposten'ın bugünkü sayısının ilk sayfası, Facebook'u sansür uygulamakla suçlayan ve Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'e yazılan açık mektupla yayınlandı.

Tarih : 09 Eylül 2016, 17:05
Puan Ver : Aftenposten Gazetesinden Facebook'a Sansür Eleştirisi(6/10)3


Norveç gazetesi Aftenposten'ın bugünkü sayısının ilk sayfası, Facebook'u sansür uygulamakla suçlayan ve Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'e yazılan açık mektupla yayınlandı.



Yaklaşık bir hafta önce Norveçli yazar Tom Egeland, Facebook hesabında aralarında ünlü fotoğrafçı Nick Ut'un napalm bombasından vücudu yanmış dokuz yaşındaki Vietnemlı kızın çıplak fotoğrafının da bulunduğu tarihi değiştiren dokuz savaş fotoğrafı paylaşmış, Vietnamlı kızın fotoğrafı Facebook tarafından müstehcen bulunarak kaldırılmıştı. Daha sonra Facebook'un uygulamasını eleştiren yazar Tom Egeland'ın Facebook hesabı kapatılmıştı.



Bunun üzerine Norveç'in Aftenposten gazetesi Facebook'un sansür uygulamasını protesto için aynı resmi Facebook sayfasına taşımıştı. Facebook ise Aftenposten gazetesi Genel Yayın Müdürü Espen Egil Hansen'e gönderdiği mail mesajıyla resmin kaldırılmasını istemişti.

Hansen, gazetenin bugünkü sayısının birinci sayfasında tam sayfa yayınlanan Mark Zuckerberg'e açık mektup ile Facebook'un sansür uygulamasını sert şekilde eleştirdi.








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