

"Güzel dudak denildiğinde her kültürde akla muntazam kıvrımlı, dolgun ve renkli dudak gelir. Afrodit dudak şeklinde alt ve üst dudağın kalınlığı birbirine eşittir. Üst dudağın dolgunluğu azalmadan dudak kenarlarıyla birleşir. Hem dolgunluk, hem şekil hem de renk açısından çarpıcı bir şekle sahiptir. Üst dudağın tam ortasından bulunan eros yayı kıvrımı daha belirgindir. Dudak konturu dışa doğru hafif çıkıntı yapacak şekilde oldukça belirgindir. Ayrıca dudak pürüzsüz ve gergin olmalıdır."



DUDAK DOLGUSU KİMLER İÇİN UYGUNDUR?



"Doğal olarak ince, düz ve kıvrımsız yapılı, asimetrik, yaş almaya bağlı olarak hacim ve şekil kaybı olan dudaklara uygulanabilir. Ayrıca dudaklarını daha dolgun ve şekilli hale getirmek isteyen kişilerin dudaklarına da yapılabilir."



AFRODİT DUDAK DOLGUSU UYGULAMASI



"Afrodit dudak dolgusu lokal anestezi altında yapılan ortalama 15-20 dakika süren bir estetik operasyondur. Prosedür ameliyatsız invaziv bir yöntem olduğu için herhangi bir ağrı ya da sızı hissedilmez. Dolgu işleminin sonuçları hemen görülür hale gelir, tam olarak şekli 1-2 gün içinde ortaya çıkar. Operasyonun ardından bir iki gün boyunca dudaklarda hafif bir hassasiyet oluşabilir. Afrodit dudak dolgusu kalıcı bir uygulama değildir. Kişiden kişiye değişiklik gösterse de ortalama 1yıl içinde tekrarlanması gerekebilir."



AFRODİT DUDAK DOLGUSUNUN ÖZELLİKLERİ



"Afrodit dudak dolgusunda dudak şekli tasarlanırken var olan dudak yapısı, yüz şekli ve gülümsemesi gibi faktörlerin hepsi dikkate alınır. Üst dudak üzerindeki eros yayı burnun tam ucuna denk gelmelidir. Üst dudak ile alt dudak kalınlığının birbirine denk olması, üst ve alt dudak çizgilerinin belirgin olması çok önemlidir. Dudak konturunun çok düzgün bir şekilde ortaya çıkarılması gerekir. Dudağın cazibesini artıracak eros yayı kıvrımı da belirgin hale getirilir."



DUDAKLAR GENÇLİĞİN VE GÜZELLİĞİN SEMBOLÜDÜR



Op. Dr. Güncel Öztürk "İnce ve düz dudaklar kişilerin daha asabi, mutsuz ya da yorgun görünmesine neden olurken dolgun ve canlı dudaklar kişilerin daha mutlu, genç, sağlıklı ve güzel görünmesini sağlıyor. Kısacası dudak sadece fiziksel görünümü değil, aynı zamanda duygu durumunun da dışa vurumunu sağlıyor. Bu yüzden dudak dolgusu estetiği çok dikkatli bir şekilde planlanması ve uygulanması gereken operasyonlar arasındadır. 3D tasarım cihazı ve 3D Mask yöntemiyle nasıl bir dudak şekline sahip olunacağı operasyondan sonra üç boyutlu olarak görülebilir. Dudağın ne kadar hacim kazanacağı ve yüzle uyumu operasyondan sonra 3 boyutlu görüntüler üzerinden hastaya gösterilebilir. Bu sayede hasta açısından en önemli endişenin ortadan kalkması sağlanır."







kaynak:sabah