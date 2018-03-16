AFRİNLİLER BİLDİRİYLE DİNLEMEYE DAVET EDİLDİ! TRT KURDİ'DEN ÖZEL YAYIN
TRT Kurdi, Afrin'le ilgili radyo kanalı üzerinden bilgilendirme yayını yapmaya başladı. Afrin'e atılan bildirilerde halk, TRT Kurdi'yi dinlemeye davet edilmişti.
TRT Radyo Kurdi, Afrin halkına yönelik yaptığı yayınlarla bölgede bulunanlara kardeşlik mesajı veriyor.
SAĞLIKLI HABER AKIŞI İÇİN RADYO YAYINI YAPILIYOR
Suriye'nin kuzeyindeki Afrin'in YPG ve DEAŞ'lı teröristlerden arındırılmasına yönelik Zeytin Dalı Harekatı devam ederken TRT Radyo Kurdi de Afrin'de bulunan ve dış dünyayla iletişimi sınırlı olan sivillerin operasyona yönelik süreçten sağlıklı bir şekilde bilgilendirilmesine destek sağlıyor.
TRT RADYO KURDİ'DE "AFRİN'İN SESİ" PROGRAMIYLA SİVİLLERE ULAŞILIYOR
TRT Radyo Kurdi'de 5 Mart'ta başlayan "Afrin'in Sesi" isimli program üzerinden Afrin halkına sesleniliyor. Yapılan anonslarda kardeşlik vurgusu yapılırken bölge halkının emperyalist güçlerin taşeronu terör örgütlerine inanmaması ve Türkiye'nin adaletine güvenmesi gerektiği belirtiliyor.
ARAPÇA VE KÜRTÇE ANONSLAR YAPILIYOR
Zeytin Dalı Harekatı'na destek amaçlı Arapça ve Kürtçe anonslarla ilerleyen yayınlar haftanın her günü 13.30-15.00 saatlerinde gerçekleştiriliyor. Ayrıca saat 20.00'de de tekrar yayınları yapılıyor. Yayınlarda bölge halkıyla canlı telefon bağlantıları yapılırken şarkı istekleri de mesaj yoluyla alınıyor. Radyo yetkililerinin verdiği bilgiye göre, yapılan yayınlara gerek siviller gerekse Özgür Suriye Ordusu yetkililerinden olumlu geri dönüşler alınıyor. Bölge halkının TRT Radyo Kurdi yayınlarını dikkatle takip ettiği kaydediliyor.
Kaynak: haberinburada
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