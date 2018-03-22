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Afrinli Kürt Amca: Ypg Biz Ne Çocuk Bıraktı Ne Namus
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AFRİNLİ KÜRT AMCA: YPG BİZ NE ÇOCUK BIRAKTI NE NAMUS


Afrinli Kürt amca: YPG biz ne çocuk bıraktı ne namus
Tarih : 22 Mart 2018, 11:00
Puan Ver : Afrinli Kürt Amca: Ypg Biz Ne Çocuk Bıraktı Ne Namus(5/10)1

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin merkezini YPG'den kurtarmasından sonra bölgede yardım çalışmaları sürerken kameralara konuşan bir Kürt amca izleyenleri adeta ağlattı.

Kürt Amca, "PKK/YPG kurtulduk. Ne namus ve çocuk bıraktılar. 8 çocuğum vardı hepsi gitti. Kardeşlerimiz Türklerin gözüne kurban olayım." dedi.

"ARKADAŞLARIMIZ, TÜRKLER, MÜSLÜMANLAR GELDİ"

Afrin merkezde Kızılay ve Türk askeri bölgede yardım dağıtırken kameraları görünce konuşmaya başlayan amca "Allah'a şükür o köpeklerden kurtulduk. PKK/YPG kurtulduk. Arkadaşlarımız, Türkler, Müslümanlar gelmiş. Onların gözüne kurban olayım." ifadelerini kullandı.

"NE ÇOCUK KALDI, NE NAMUS"

Kürt amca, "Onlar biz de ne namus bıraktılar ne çocuk. Hepsi gitti. 8 çocuğum vardı. Hiçbiri kalmadı." dedi. ve gözyaşlarına boğulup sustu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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