AFRİN'İN YÜZDE 70'İNDE TAMAMEN GÜVENLİK SAĞLANDI!
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Kalın, Afrin'in yüzde 70'inde güvenliğin tamamen sağlandığının bilgisini verdi.
"ÇEMBER İYİCE DARALDI"
İbrahim Kalın, "Çember iyice daraldı teröristler için. Çok kısa bir zaman içerisinde Afrin merkezinin de teröristlerden tamamen temizlenmesini öngörüyoruz" diye konuştu.
"AFRİN'İ YENİ KANDİL YAPMAK İSTEDİLER"
Kalın "Afrin'i yeni bir Kandil yapmak istiyorlardı. Zeytin Dalı Harekatı ile bu, bertaraf edildi." dedi.
ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 3524
TSK tarafından 20 Ocak'ta, Türkiye'nin sınır hattı ile bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanması, bölge halkının, teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarılması amacıyla Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG'li ve DEAŞ'lı teröristlere yönelik başlatılan 'Zeytin Dalı Harekatı'nda 55'inci güne girildi.
Genelkurmay Başkanlığı, karadan ve havadan operasyonların sürdüğü harekatla ilgili açıklama yaptı. Harekatın başından beri 80'i son 24 saatte olmak üzere, toplam 3 bin 524 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Kaynak: haberinburada
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