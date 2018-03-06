AFRİN'İN DOĞUSUNDAKİ ŞERAN BELDESİ KUŞATMA ALTINA ALINDI
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu birlikleri Afrin'in Şeran Beldesini kuşatma altına aldı.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birlikleri Afrin'in Şeran Beldesi'ni kuşatma altına aldı. Bu beldenin terör örgütü PKK/PYD-YPG işgalinden kurtarılması, TSK ve ÖSO birliklerini Afrin'e 5 kilometre daha yaklaştıracak.
ŞERAN BELDESİ KUŞATILDI
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), terör örgütü PKK/PYD'ye karşı yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'in doğusunda bulunan Şeran Beldesi'ni kuşattı.
AFRİN'E 5 KM DAHA YAKLAŞTI
TSK ve ÖSO birlikleri, Şeran'da 4 tepeyi ele geçirdikten sonra bölgeyi kuşatma altına aldı. Şeran Beldesi'nin ele geçirilmesi durumunda ÖSO ve TSK askerleri Afrin'e 5 kilometre daha yaklaşmış olacak.
Kaynak: haberinburada
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