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Afrin'in Doğusundaki Şeran Beldesi Kuşatma Altına Alındı

AFRİN'İN DOĞUSUNDAKİ ŞERAN BELDESİ KUŞATMA ALTINA ALINDI

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu birlikleri Afrin'in Şeran Beldesini kuşatma altına aldı.

Tarih : 06 Mart 2018, 08:50
Puan Ver : Afrin'in Doğusundaki Şeran Beldesi Kuşatma Altına Alındı(5/10)1

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birlikleri Afrin'in Şeran Beldesi'ni kuşatma altına aldı. Bu beldenin terör örgütü PKK/PYD-YPG işgalinden kurtarılması, TSK ve ÖSO birliklerini Afrin'e 5 kilometre daha yaklaştıracak.

ŞERAN BELDESİ KUŞATILDI

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), terör örgütü PKK/PYD'ye karşı yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'in doğusunda bulunan Şeran Beldesi'ni kuşattı.

AFRİN'E 5 KM DAHA YAKLAŞTI

TSK ve ÖSO birlikleri, Şeran'da 4 tepeyi ele geçirdikten sonra bölgeyi kuşatma altına aldı. Şeran Beldesi'nin ele geçirilmesi durumunda ÖSO ve TSK askerleri Afrin'e 5 kilometre daha yaklaşmış olacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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