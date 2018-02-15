AFRİN'İN 4 KÖYÜ DAHA TERÖRİSTLERDEN TEMİZLENDİ
Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, Afrin'in batısındaki 4 köy daha terör örgütü PKK/PYD'den arındırıldı.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yürütülen ' Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında, Afrin'in batısındaki 4 köy daha terör örgütü PKK/PYD'den arındırıldı.
ARAMA TARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında, Afrin'in teröristlerden temizlenerek, sınır güvenliğinin sağlanmasını hedefleyen TSK birlikleri ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri, bugün Racco ve Bülbül bölgesindeki çatışmaların ardından Şirbanli, Şadiya, Kari ve Durka köylerinde kontrolü ele geçirdi. Çatışmaların ardından kontrolün sağlandığı köylerde, TSK güçleri tarafından tuzaklanan patlayıcı arama ve tarama çalışması başlatıldı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Lübnan Ziyaretinde Salonda Tek Başına Bekletilen Abd'li Bakan Tillerson Rezil Oldu
- Öğrencisi İle İlişkiye Giren Tarih Öğretmeni Tutuklandı
- Sivrisinek Soktu, Yatalak Kaldı!
- Her Şey Başlık Parası İçin! Erkek Kılığına Girip İki Kadınla Evlendi
- 2 Yaşındaki Çocuk Annesinin Gözleri Önünde Tren Raylarına Atladı
Bu Haberle İlgili Yorumlar