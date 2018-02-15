Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yürütülen ' Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında, Afrin'in batısındaki 4 köy daha terör örgütü PKK/PYD'den arındırıldı.



ARAMA TARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında, Afrin'in teröristlerden temizlenerek, sınır güvenliğinin sağlanmasını hedefleyen TSK birlikleri ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri, bugün Racco ve Bülbül bölgesindeki çatışmaların ardından Şirbanli, Şadiya, Kari ve Durka köylerinde kontrolü ele geçirdi. Çatışmaların ardından kontrolün sağlandığı köylerde, TSK güçleri tarafından tuzaklanan patlayıcı arama ve tarama çalışması başlatıldı.

Kaynak: haberinburada