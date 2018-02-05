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Afrin'e Sessiz Kaldığı İçin Eleştirilen Sezen Aksu, Bütün Sosyal Medya Hesaplarını Kapattı

AFRİN'E SESSİZ KALDIĞI İÇİN ELEŞTİRİLEN SEZEN AKSU, BÜTÜN SOSYAL MEDYA HESAPLARINI KAPATTI

Duyarlılığı ile bilinen Sezen Aksu, Afrin'e sessiz kalınca eleştiri oklarının hedefi oldu. Aksu, eleştirilere dayanamayıp sosyal medya hesaplarını kapattı.

Tarih : 05 Şubat 2018, 08:20
Puan Ver : Afrin'e Sessiz Kaldığı İçin Eleştirilen Sezen Aksu, Bütün Sosyal Medya Hesaplarını Kapattı(7/10)3

Resmi sosyal medya hesaplarından Mehmetçiğe destek veren herhangi bir paylaşımda bulunmayan Sezen Aksu'ya sevenleri ve takipçileri çok sayıda yorum yaptı. Sert eleştirilere daha fazla dayanamayan Aksu, tüm hesaplarını kapattı.

ELEŞTİRİLERE DAYANAMADI

Sezen Aksu, Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçik için sessiz kalınca internet kullanıcıları tarafından eleştiri oklarının hedefinde olmuştu. Aksu eleştiriler karşısında önce sessiz kaldı daha sonra da hamle yapıp her şeyi kapattı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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