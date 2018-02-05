Duyarlılığı ile bilinen Sezen Aksu, Afrin'e sessiz kalınca eleştiri oklarının hedefi oldu. Aksu, eleştirilere dayanamayıp sosyal medya hesaplarını kapattı.

Resmi sosyal medya hesaplarından Mehmetçiğe destek veren herhangi bir paylaşımda bulunmayan Sezen Aksu'ya sevenleri ve takipçileri çok sayıda yorum yaptı. Sert eleştirilere daha fazla dayanamayan Aksu, tüm hesaplarını kapattı.

ELEŞTİRİLERE DAYANAMADI

Sezen Aksu, Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçik için sessiz kalınca internet kullanıcıları tarafından eleştiri oklarının hedefinde olmuştu. Aksu eleştiriler karşısında önce sessiz kaldı daha sonra da hamle yapıp her şeyi kapattı.

Kaynak: haberinburada