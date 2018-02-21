Esad rejimi yanlısı militanlar, Afrin'e doğru harekete geçince TSK uyarı atışı yaptı ve kente 10 km kala çekilmek zorunda kaldı. Militanların giriş yaptığı noktada Öcalan'ın fotoğrafının olması dikkat çekti.

Suriye'de kontrol dışı grupların oluşturduğu milisler konvoy halinde dün Afrin'e doğru harekete geçti. 20 araçlık konvoy, TSK'nın uyarı amaçlı topçu atışı üzerine kente 10 km kala çekilmek zorunda kaldı. Milislerin giriş yaptığı noktada terör elebaşı Öcalan'ın fotoğrafının olması dikkatlerden kaçmadı.

AFRİN'E 10 KM KALA ÇEKİLDİLER

TSK'nın Afrin'deki terör örgütü PYD/PKK'ya yönelik Zeytin Dalı harekâtı sürerken milisler de kente girmek için harekete geçti. Anadolu Ajansı silahlı grupların, TSK'nın uyarı amaçlı topçu atışı üzerine Afrin'e 10 kilometre kala geri çekildiğini duyurdu.

TÜRK ORDUSU TOP ATEŞİ AÇTI

Lübnan merkezli Şii Hizbullah grubunun yönettiği askeri medya birimi, Suriye rejimi yanlısı güçlerin Afrin'e girmeye başladığını öne sürdü. Suriye devlet televizyonu da rejim yanlısı milislerin Afrin'e giriş anını yayınladı. Suriye resmi haber ajansı, milislerin giriş yaptığı noktaya Türk ordusunun top ateşi açtığını bildirdi.

SİLAHLARLA DONATILMIŞ 20 ARAÇ GÖRÜLDÜ

Suriye devlet televizyonu da Türk ordusunun, milis konvoyu Afrin'e girdikten sonra giriş noktasına top atışı yaptığını ve bazı gazetecilerin vurulan bölge civarından uzaklaşmak zorunda kaldığını kaydetti. Suriye televizyonu görüntülerinde silahlarla donatılmış yaklaşık 20 araç görüldü. İngiliz haber ajansı Reuters, Hizbullah kaynaklarına dayanarak milislerin Afrin'e Halep'in kuzeyindeki Nubul kasabası yakınında el-Ziyara geçiş noktasından girdiğini duyurdu.

SOSYAL MEDYADA DA GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞILDI

Sosyal medyada da Afrin'e doğru giden Suriye rejimi yanlısı güçler olduğu ileri sürülen grupların görüntüleri paylaşıldı. Görüntülerde askeri kamuflaj giymiş güçlerin, Suriye bayrağı çekilmiş onlarca araç ve ağır silahlarla hareket ettiği görüldü. İçlerinden bazılarının 'Tek Suriye, tek Suriye' diye slogan attığı duyuldu. Devlet televizyonuna konuşan bir rejim yanlısı, "Afrin'e oradaki halkımıza tek bir halk olduğumuzu söylemeye geldik" diye konuştu.

AA: GERİ ÇEKİLDİLER

Anadolu Ajansı, daha sonra Afrin'e ilerlemeye çalışan rejim yanlısı grupların, uyarı amaçlı topçu atışı üzerine kente yaklaşık 10 kilometre kala geri çekildiğini bildirdi.

SANA Ajansı, Afrin'e giriş yapan milisleri "halk güçleri" diye niteledi. Suriye'de Şii güçlerin rejim ve İran tarafından desteklendiği biliniyor.

İlk konvoya topçu ateşiSuriye Devlet televizyonu Türkiye'nin topçu atışı olduğunu iddia ettiği bu görüntüleri yayınladı.

YPG: BİZ DAVET ETTİK

Terör örgütü YPG'nin sözcüsü Nuri Mahmud ise hükümet güçlerini Afrin'e kendilerinin davet ettiğini söyledi. Mahmud, "Suriye hükümeti, görev çağrısına cevap verdi ve askeri birimlerini sınıra konuşlandırmak ve Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve sınırlarının savunmasında yer almak üzere gönderdi" dedi.

ERDOĞAN: O DOSYA ŞİMDİLİK KAPANDI

Afrin'e ilerlemeye çalışan rejim yanlısı terörist gruplarla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün akşam saatlerine doğru oradaki Şii milis güçlerinin bazı pikaplarıyla Afrin'e doğru bir hareketliliği tespit edilmiş. Fakat daha sonra top atışları yapılınca geri dönmek durumunda kaldılar ve o dosya da o şekilde şimdilik kapanmış vaziyette." dedi.

Erdoğan, "Dün gerek Sayın Putin ve Sayın Ruhani ile yaptığımız görüşmelerde, bu konularda zaten mutabakatımız var. Maalesef bu tür terör örgütlerinin bazen biliyorsunuz kendilerine göre aldıkları kararlarla attıkları yanlış adımlar oluyor. Bunlara tabi fırsat vermemiz mümkün değil. Bunun bedelini de çok ağır öderler." şeklinde konuştu.

Kaynak: haberinburada