Türk askerinin Afrin merkezinde verdiği hilâl şeklindeki zafer pozu, insansız hava aracıyla görüntülendi.

SİHA GÖRÜNTÜLEDİ

Mehmetçiğin hilâl oluşturduğu o anları, 4 adet yerli mühimmat takılı Milli Bayraktar Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) görüntüledi.

KONTROL SAĞLANDI

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yürüttüğü Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında kuşatılan Afrin kent merkezine, Özgür Suriye Ordusu birlikleri sabah saatlerinde kentin güneydoğusundan bölgeye girmişti.

Kısa bir sürenin ardından Afrin ilçe merkezinde çok fazla direnişle karşılaşılmadan kontrolün sağlandığı bilgisi geldi.

ERDOĞAN DUYURDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Afrin'de kontrol sağlandı. Bugüne kadar 3 bin 603 terörist etkisiz hale getirildi. Çanakkale'de bizi esir etmeye çalışanlara derslerini vermiştik, bugün sınırlarımız boyunca kurmaya çalıştıkları terör devletiyle istiklalimiz ve istikbalimize göz dikenlere aynısını yapıyoruz" dedi.

Kaynak: haberinburada