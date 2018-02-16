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Afrin'e giden sanatçıların fotoğrafları herkesi mest etti

AFRİN'E GİDEN SANATÇILARIN FOTOĞRAFLARI HERKESİ MEST ETTİ

Afrin'e destek olmak için sınıra giden sanatçılar önce basın toplantısı yaptı, sonra da bölgeyi gezdi. Sanatçıların sınırda çekilen fotoğrafları herkesi mest etti.

Tarih : 16 Şubat 2018, 09:30
Puan Ver : Afrin'e Giden Sanatçıların Fotoğrafları Herkesi Mest Etti(8/10)4

Hülya Koçyiğit, Yavuz Bingöl, Tamer Karadağlı, Erhan Yazıcıoğlu, Erhan Güleryüz, Mustafa Ceceli ve Zuhal Yalçın'ın da bulunduğu bir grup sanatçı Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek ve askerlerle buluşmak için Hatay'a geldi. Ünlü isimlerin sınırda çekilen kareleri herkesin içini ısıttı.

GİTMEK İSTEYEN SANATÇILARLA TEKRAR GİDİLECEK

Sanatçı ve Mehmetçik El Ele, sloganıyla gerçekleşen programa katılan sanatçılar beraberlerindeki AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan ile Antakya'da bir otelde basın toplantısı düzenledi. Karacan, "Ben de gelmek istiyorum diyen" onlarca sanatçıyla önümüzdeki günlerde de sınır illerinde askerlerin yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı.

DESTEK MESAJLARI

Sanatçılar, çoban Bekir Şanverdi'nin, askerlere moral olması için Afrin sınırındaki bir tepeye dizdiği taşları boyayarak resmettiği 150 metrekarelik Türk bayrağını inceledi. Şanverdi'nin resmi yapma öyküsünü dinleyen sanatçılar, Afrin sınırına karşı yan yana gelerek hep birlikte "Sanatçı ve Mehmetçik el ele" diye bağırdı. Tamer Karadağlı "Vatanın her karışı bizim. Bir tane Türkiye var. O da bizim vatanımız. Mehmetçiğimizin yanında olmak görevimiz" dedi. Yavuz Bingöl ise "İnsanlara moral vermek, şehitlerimizin ailelerini ziyaret etmek için buradayız" şeklinde konuştu. Mustafa Ceceli de askerlerin ve Hataylıların moral ve motivasyonlarını yükseltmek, yanlarında olduklarını göstermek istediklerini ifade etti. Sanatçı Erhan Güleryüz de Türkiye'deki 80 milyonun ve sanatçıların Mehmetçikle ele ele olduğunun altını çizdi. Toplantıya sanatçılar Volkan Severcan, Emre Kızılırmak, Zuhal Yalçın, Sefa Zengin, Deniz Oral da katıldı.

ŞEHİT FATMA AVLAR'IN SIRASINA KARANFİL BIRAKTILAR

Sanatçılar, terör örgütü PYD/PKK'nın roketli saldırısında hayatını kaybeden lise öğrencisi Fatma Avlar'ın okulundaki sırasına karanfil bıraktı. Yavuz Bingöl, Tamer Karadağlı, Erhan Yazıcıoğlu, Erhan Güleryüz, Mustafa Ceceli, Zuhal Yalçın ve Sefa Sezgin'in bulunduğu sanatçılar Reyhanlı ilçesine giderek, şehit Avlar'ın okulu Tayfur Sökmen Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti. Sanatçılar sınıfta öğrencilerle bir süre sıralarda oturduktan sonra hatıra fotoğrafı çektirdi. Yoğun ilgiyle karşılaşan sanatçılar, sınıf pencerelerinden de okuldaki diğer öğrencilere el salladı.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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