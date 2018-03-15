AFRİN'DEN KAHREDEN HABER: 1 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU
Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında arama tarama faaliyetleri sırasında, el yapımı patlayıcının infilak edilmesi sonucu 1 askerimiz şehit oldu.
EYP'NİN PATLAMASI SONUCU 1 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU
TSK'dan yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, 15 Mart 2018 tarihinde Afrin bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyetleri esnasında, el yapımı patlayıcının patlaması sonucunda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur." dedi.
Kaynak: haberinburada
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