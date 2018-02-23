Afrin operasyonunun 35. gününde TSK'dan açıklama geldi. Açıklamada, "Terör örgütlerinden temizlenen bölgelerde halk evlerine dönmeye başladı." denildi.

"TEMİZLENEN YERLERDE HALK EVLERİNE DÖNMEYE BAŞLADI"

"Zeytin Dalı Harekatı'nın maksatlarından biri de 'Afrin Afrinlilerindir' gerçeğinden hareketle dost ve kardeş bölge halkının, teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarılarak tekrar evlerine dönmelerini sağlamaktır. Ayrıca teröristlerden arındırılan yerleşim yerlerinde yaşayan halka şu ana kadar ihtiyaç duydukları gerekli tüm insani yardımlar yapılmakta ve halkın harekata olan olumlu yaklaşımı ile Türk Silahlı Kuvvetlerine karşı sevgisi açıkça görülmektedir."

KÖYLER TERÖRİSTLERDEN KURTARILIYOR

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Afrin'in kuzeybatısındaki Racu beldesine bağlı Maskah köyünü YPG/PKK-DAEŞ'ten kurtardı.

Sabah saatelrinde Afrin'in güneybatısındaki Cinderes beldesine bağlı Bafler köyü de terörde arındırılmıştı.

101 NOKTA ÖRGÜTTEN KURTARILDI

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana YPG/PKK-DAEŞ'in işgalindeki Afrin'de biri belde merkezi, 73'ü köy, 6'sı köy altı yerleşim ve 20'si stratejik dağ veya tepe, biri YPG/PKK'ya ait üs olmak üzere 101 noktayı örgütten kurtardı.

Şu ana kadar teröristlerden temizlenen yerleşim birimleri ve stratejik noktalar şöyle:

"Bülbül beldesi merkezi, beldeye bağlı Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa, Bak Ubasi, Ali Kar, Şeyh Huruz, Ömer Simo, Duraklı, Hayyam, Surain, Çarkanlı, Akanlı, Mikdad ve Ali Racu köyleri, Huruz Dağı, Darmık Dağı, Kurni Dağı, Havuz Tepesi ile Kürdo, Şeyh Huruz köyüne bağlı iki köy altı yerleşim; Racu beldesinde Ayn Batman Dağı, Yukarı Hacıkanlı, Aşağı Hacıkanlı, Derviş Obası, Hasan Kelkavi, Celeme, Edamanli, Kude, Ali Bekki, Bilal Köy, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, Süleyman Halil, Sati Şaği, Alkana, Kırmızı, Karri, Şerbanlı, Şedya, Harab Summak, Hantalli, Karababa, Sarı Uşağı, Rahmanlı ve Maskah köyleri, 687 .Tepe, 915. Tepe, 740. Tepe ile 1027. Tepe; Şeyh Hadid beldesinde Cukali Favkani ve Orta Çakallı köyleri ile Şeyh Hadid Tepesi, Kara Mitlak köyü ve Hac Bilal köyü; Cinderes beldesinde Hacı İskender, Deyr Ballut, Hammam, Nisriyye, Dükkan, Eşkan, Arşali, Muhammediye, Divan Fevkani, Divan Tahtani, onlara hakim 3 tepe, Mervane, Heygece, Tell Dilur, Bafler, Zehra, Aşağı Korgan ve Yukarı Korgan köyleri ile Mersides, Nisriyye, Amara ve Kila Tepeleri, Sattuf evleri ve Kalki köy altı yerleşimi, üs olarak kullanılan Beyyada noktası; Şeran beldesinde Burseya Dağı, Uverkan, İkidam, Şeltah, Merseva, Serincek, Kastel Cündo, Dikmetaş, Zeytinak, Arpaviran ve Dayr Savvan köyleri ile Sirgaya ve Nebi Huri Tepeleri ile Cemiliyye köy altı yerleşimi."

Kaynak: haberinburada