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Afrin'den Gelen Şehadet Haberi Karaman'ı Yaktı

AFRİN'DEN GELEN ŞEHADET HABERİ KARAMAN'I YAKTI

Zeytin Dalı Harekatı'nda teröristlerin roketatarlı saldırısı sonucu şehit olan Uzman Çavuş Şükrü Ünlü'nün Karaman'ın Ermenek'teki baba evine şehit ateşi düştü.

Tarih : 25 Şubat 2018, 11:10
Puan Ver : Afrin'den Gelen Şehadet Haberi Karaman'ı Yaktı(9/10)5

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin kentinde yürüttüğü 'Zeytin Dalı Harekatı'nda teröristlerin roketatarlı saldırısı sonucu şehit olan Uzman Çavuş Şükrü Ünlü'nün (30) memleketi Karaman'ın Ermenek ilçesine şehit ateşi düştü.

EVİ BAYRAKLARLA DONATILDI

Siirt 3'üncü Komando Tugayında görevli 8 yıllık Uzan Çavuş Şükrü Ünlü, geçici görevle gitti Zeytin Dalı Harekatı'nın yürütüldüğü Suriye'nin Afrin kentinde dün şehit oldu. Teröristlerin roketatarlı saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Ünlü'nün acı haberini, Mersin'in Anamur ilçesinde oturan ve bahçıvanlık yapan babası Osman Ünlü ve Gülseren Ünlü'ye askeri yetkililer verdi. Acı haberin ardından ailesi memleketleri Karaman'ın Ermenek ilçesine bağlı Kazancı Beldesi'ndeki evlerine döndü. Türk bayraklarının asıldığı ev, taziyeye gelen komşuları ve yakınlarıyla dolup taştı.

Bekar olan şehit Ünlü'nün cenazesinin bugün ikindi namazının ardından düzenlenecek törenin ardından defnedilmesi bekleniyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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