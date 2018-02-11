AFRİN'DEN GELEN HABER ARDA'YI KAHRETTİ
Medipol Başakşehir'in milli oyuncusu Arda Turan, Zeytin Dalı Harekatı şehitlerine rahmet diledi, "Haklarını ödeyemeyiz, mekanları cennet olsun." dedi.
Medipol Başakşehir'in milli oyuncusu Arda Turan, Zeytin Dalı Harekatı şehitlerine rahmet diledi.
Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan yıldız oyuncu, "Afrin'de şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah rahmet eylesin. Bu vatan uğruna verdikleri canın hakkını ödeyemeyiz, mekanları cennet olsun" ifadelerini kullandı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar