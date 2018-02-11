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Afrin'den gelen haber Arda'yı kahretti

AFRİN'DEN GELEN HABER ARDA'YI KAHRETTİ

Medipol Başakşehir'in milli oyuncusu Arda Turan, Zeytin Dalı Harekatı şehitlerine rahmet diledi, "Haklarını ödeyemeyiz, mekanları cennet olsun." dedi.

Tarih : 11 Şubat 2018, 14:00
Puan Ver : Afrin'den Gelen Haber Arda'yı Kahretti(6/10)2

Medipol Başakşehir'in milli oyuncusu Arda Turan, Zeytin Dalı Harekatı şehitlerine rahmet diledi.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan yıldız oyuncu, "Afrin'de şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah rahmet eylesin. Bu vatan uğruna verdikleri canın hakkını ödeyemeyiz, mekanları cennet olsun" ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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