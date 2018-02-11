Medipol Başakşehir'in milli oyuncusu Arda Turan, Zeytin Dalı Harekatı şehitlerine rahmet diledi.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan yıldız oyuncu, "Afrin'de şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah rahmet eylesin. Bu vatan uğruna verdikleri canın hakkını ödeyemeyiz, mekanları cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: haberinburada