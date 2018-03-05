AFRİN'DEKİ TÜRK ASKERLERİNE İRAN'DAN ÇİRKİN SUÇLAMA!
İran'ın dini lideri Hamaney'in askeri danışmanı Tümgeneral Safevi, Zeytin Dalı Harekatı'ndaki Türk askerlerini "işgalci" olarak nitelendirerek küstah açıklamaya imza attı.
İran'da Hamaney'in askeri danışmanı Tümgeneral Safevi, Türkiye'nin terör örgütüne karşı başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nı bitirmesini beklediğini söyledi.
"SURİYE'NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNÜ İHLAL EDİYOR"
Amerika'nın desteğiyle Suriye'nin kuzeyine yerleşen terör örgütlerine karşı başlatılan Zeytin Dalı Harekatı, 45. gününe girdi. Havadan ve karadan teröristlere karşı kararlılıkla operasyonlar düzenlenirken, Türkiye'nin bölgede attığı adımlar bazı ülkeleri rahatsız etmeye başladı.
İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in askeri danışmanı Tümgeneral Yahya Rahim Safevi, Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğünü ihlal ettiğini söyledi.
TÜRK ASKERLERİNİ "İŞGALCİ" OLARAK NİTELENDİRDİLER
Safevi, Türk askerini "işgalci" olarak nitelendirerek, Zeytin Dalı Harekatı'nın bir an önce durmasını beklediklerini belirtti.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- O Anlar Kamerada! Küçük Çocuğun Ölümle Dansı Yürekleri Ağza Getirdi
- 15. Kattan Atladı, Burnu Bile Kanamadı
- 40 Kurbanı Var! 30 Yıldır Aranan Sambre Tecavüzcüsü Yakalandı
- Abd'li Senatör İsrail'in Savaş Planını Açıkladı: Bir Sonraki Savaş Güney Lübnan'da Olacak
- Genç Kız Tacizciyi Önce Dövdü, Sonra Polise Teslim Etti
Bu Haberle İlgili Yorumlar