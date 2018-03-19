AFRİN'DEKİ TERÖRİSTLERE DESTEK VEREN DENİZ NAKİ, AÇLIK GREVİNE BAŞLIYOR
TSK'nın operasyon yaptığı Afrin'deki YPG'li teröristlere destek veren Deniz Naki Cenevre'deki BM binasının önünde açlık grevine katılacak.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin operasyon yaptığı Afrin'deki YPG'li teröristlere destek çıkan Naki, açlık grevine başlama kararı aldı.
Türkiye Futbol Federasyonunun lisansını iptal ederek futboldan men ettiği Naki, açlık grevine katılacağını sosyal medya hesabında duyurdu.
SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAMIŞTI
Almanya'da uğradığı silahlı saldırı sonrası güvenlik kaygısı nedeniyle Türkiye'ye dönmeme kararı alan Deniz Naki, Afrin için Cenevre'de BM önünde başlayacak açlık grevine katılacak.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Kirli Ortaklık Tescillendi! Abd Askerleri, Terörist Cenazesinde
- Veliaht Prens Açıkladı! Suudi Arabistan'da Kadınların Çarşaf Giyme Zorunluluğu Kalkıyor
- Gizli Kamerayla Öğretmen Şiddetini Ortaya Çıkaran Veliye Soruşturma
- 17 Yaşındaki Kızı Tacizden Yargılanan Polis, İlk Duruşmada Tahliye Edildi
- Ats Taktırmayan Hafriyat Kamyonlarına Büyük Ceza! Son Gün 2 Nisan
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- İslam'a Geçip Başörtüsü Takmayı Reddeden Sevgilisini Öldürdü
- Yılanlara Fısıldayan Adamın Sonunu Kral Kobra Getirdi
- Suudi Arabistan Veliaht Prensi, Annesiyle Babasının Görüşmesine İzin Vermiyor
- Sabah İş, Akşam Hücre! Ultra Lüks Bir Kayak Merkezi Değil, Dünyanın En Modern Hapishanesi
- Çin'den Abd'ye Nota! Dünya Devleri Tayvan'da Karşı Karşıya Geldi
Bu Haberle İlgili Yorumlar