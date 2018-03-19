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Afrin'deki Teröristlere Destek Veren Deniz Naki, Açlık Grevine Başlıyor
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Afrin'deki Teröristlere Destek Veren Deniz Naki, Açlık Grevine Başlıyor

AFRİN'DEKİ TERÖRİSTLERE DESTEK VEREN DENİZ NAKİ, AÇLIK GREVİNE BAŞLIYOR

TSK'nın operasyon yaptığı Afrin'deki YPG'li teröristlere destek veren Deniz Naki Cenevre'deki BM binasının önünde açlık grevine katılacak.

Tarih : 19 Mart 2018, 15:20
Puan Ver : Afrin'deki Teröristlere Destek Veren Deniz Naki, Açlık Grevine Başlıyor(5/10)1

Türk Silahlı Kuvvetlerinin operasyon yaptığı Afrin'deki YPG'li teröristlere destek çıkan Naki, açlık grevine başlama kararı aldı.

Türkiye Futbol Federasyonunun lisansını iptal ederek futboldan men ettiği Naki, açlık grevine katılacağını sosyal medya hesabında duyurdu.

SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAMIŞTI

Almanya'da uğradığı silahlı saldırı sonrası güvenlik kaygısı nedeniyle Türkiye'ye dönmeme kararı alan Deniz Naki, Afrin için Cenevre'de BM önünde başlayacak açlık grevine katılacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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