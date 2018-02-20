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Afrin'deki Son Gelişmeyi Duyurdu: Önümüzdeki Günlerde Kuşatılacak!

Afrin'deki son gelişmeyi duyurdu: Önümüzdeki günlerde kuşatılacak!

AFRİN'DEKİ SON GELİŞMEYİ DUYURDU: ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE KUŞATILACAK!

Son dakika! Afrin operasyonuyla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Önümüzdeki günlerde şehir merkezinin kuşatmasına geçilecek." dedi.

Tarih : 20 Şubat 2018, 12:40
Puan Ver : Afrin'deki Son Gelişmeyi Duyurdu: Önümüzdeki Günlerde Kuşatılacak!(5/10)1

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısında konuşuyor. Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili açıklama yapan Erdoğan, Önümüzdeki günlerde Afrin şehir merkezinin kuşatmasına geçileceğini duyurdu.

Erdoğan'ın açıklamaları:

TBMM Grup Toplantısı'nın partimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını Allah'tan diliyorum. Bugün, 32. gününe giren Zeytin Dalı Harekatı'nda görev alan tüm güvenlik güçlerimize rabbimden muvaffakiyetler niyaz ediyorum. Şu ana kadar 1715 teröristi etkisiz hale getirdiğimiz bu operasyonda 32 de şehidimiz var. Biz oraya önümüze geleni yakıp yıkmak için gitmedik. Biz orayı halen ülkemizde yaşayan yüz binlerce bölge halkı için güvenli ve yaşanılabilir bölge olabilmesi için, bu hale getirmek için girmiş bulunuyoruz.

"AFRİN ŞEHİR MERKEZİNİN KUŞATMASINA GEÇİLECEKTİR"

Sahada belirli hazırlıkların da yapılması zaman alıyor. Önümüzdeki günlerde çok daha hızlı şekilde Afrin şehir merkezinin kuşatmasına geçilecektir. (Afrin sloganları üzerine) Gerekirse hep birlikte gideceğiz.

Türkiye'nin ve Türk milletinin kırmızı çizgiyi yok sayanlara gerekiyorsa alınlarının ortasına bu çizgiyi nakşederek varolduğumuzu göstermek boynumuzun borcudur.

OSMANLI TOKADI AÇIKLAMASI

Birileri Osmanlı tokadının ne olduğunu soruyormuş. Bu soruyu soranlar bizim tarihçilere itibar etmezlerse Batılı tarihçilerin Osmanlı tarihi ile ilgili kitaplarını okusunlar. Çanakkale'de, Kutul Amare'de savaşmış dedelerinden varsa onlara sorsunlar Osmanlı tokadının ne olduğunu, daha da merak ediyorlarsa buyursun Afrin'e gelsinler. Bu tokadın hakedenden başka kimseye atılmadığını da sorup soruşturup öğrensinler.

Gerek Anadolu Ajansımız, gerek BYEGM, bu yayınları ortaya çıkararak iftiracıları hakikatlerle terbiye ediyorlar. Tüm vatandaşlarımızdan, tüm dostlarımızdan ülkemize yönelik iftiraları tespit edip doğruları ortaya koyarak etkisiz hale getirmelerini bekliyoruz. Yıllarca Suriye'deki terör örgütlerinden ülkemize yönelik tehditlerin koalisyon gücü ile önlenmesini bekledik. Baktık ki tehditler artıyor, sınırları aşıp topraklarımızın içinde zarar veriyor. Artık harekete geçmekten çare görmedik.

Bizim olduğumuz yerde güven vardır, adalet vardır. Bölge halkının ülkemizle ilgili en küçük bir sıkıntısı, sorunu, tepkisi söz konusu değildir. Diplomasinin imkanlarını da asla ihmal etmiyoruz. Bize terör örgütlerine silah vermiyoruz dedikleri anda bile teslimatların yapıldığını belgelediğimiz halde, büyük bir pişkinlikle iddialarını sürdürdüklerini elbette görüyoruz.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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