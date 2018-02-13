Suriye'de Gerilim Tırmandı! Abd'li Güçler, Rus Tankını Vurdu
Milli Takım Kampında Kavga! Sporcular Çatalla Birbirlerine Saldırdı
Alman Meclisi Afrin Kararını Verdi! Tank Satışları Devam Edecek
Neteyahu'ya Kötü Haber: Polis Rüşvet Delillerine Ulaştı
Survivor 2018'de Büyük Sürpriz! 4 Yeni Yarışmacı Geliyor
Öso Taarruzları Sürüyor! Çok Sayıda Terörist Öldürüldü
Ünlü Dönerciye Fetö'den Hapis Cezası!
Askeri Araç Ve Minibüs Çarpıştı! Ölü Ve Yaralılar Var
Abd Düzenlediği Hava Saldırısında, Yanlışlıkla Rus Wagner'leri Vurdu
Almanya Yine Hükümet Kurulamadı! Ana Muhalefet Lideri İstifa Etti
Kardak Krizinde Önemli Gelişme! İki Lider Telefonda Görüştü
Halefi Biletini Kesti! Gökçek'in En Yakınındaki İsim Görevden Alındı
Şehit Annesine Hakaret Eden Şoförle İlgili İlk Karar Verildi!
Terör Örgütüne Ağır Darbe! Suriye'de Yüzlerce Terörist Esir Alındı
Kardak Krizi Tırmanıyor! Türkiye Açıkça Uyardı: Müsamaha Göstermeyiz
Bakanlık Son Noktayı Koydu! İşte 3. Havalimanı Ölümlerinin Nedenleri
Jöh Ve Pöh'ler Afrin Yolunda! Halk Sokaklara Döküldü
Hainler Afrin'den Sivillere Saldırmıştı! Acı Bilanço Belli Oldu
Çantası Çalınmasın Diye X-Ray Cihazına Daldı
Ak Parti Ve Mhp İttifakında Kritik Aşama Sona Erdi!

Afrin'deki sıcak çatışma saniye saniye kameralara yansıdı

AFRİN'DEKİ SICAK ÇATIŞMA SANİYE SANİYE KAMERALARA YANSIDI

Türk Silahlı Kuvvetleri desteği ile karadan Afrin'e ilerleyişini sürdüren Özgür Suriye Ordusu mensuplarının teröristlerle sıcak çatışması aksiyon kameralara yansıdı.

Tarih : 13 Şubat 2018, 17:00
Puan Ver : Afrin'deki Sıcak Çatışma Saniye Saniye Kameralara Yansıdı(5/10)1

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), terör örgütü PYD/PKK'ya Afrin'in stratejik Cinderes bölgesinde darbe indirmeye devam ediyor.

KARADAN MEHMETÇİK, HAVADAN SİHA

TSK ve ÖSO, Afrin'in batısındaki Cinderes beldesinde, Deviye köyü ve ona hakim konumdaki 3 tepede PYD/PKK'ya yönelik operasyon düzenliyor. Karadan ilerleyen ÖSO'ya havadan Türk savaş uçakları, SİHA'lar ve Hatay sınır hattındaki topçu birlikleri destek veriyor.

STRATEJİK ÖNEMİ BÜYÜK

Operasyon sırasında cephe hattında bulunan ÖSO savaşçılarının teröristlerle çatışma anları kameralara yansıdı.

Afrin'in güneybatısında bulunan Deviye köyü, teröristlerin Cinderes beldesi ve çevresindeki tepelerden Hatay'ın Reyhanlı, Kırıkhan ve Hassa ilçelerindeki sivilleri hedef alması nedeniyle stratejik önem taşıyor.

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana Afrin'in 5 beldesinde biri belde merkezi, 34'ü köy, 3'ü köy altı yerleşim ve 14'ü stratejik dağ veya tepe olmak üzere 52 noktayı örgütten kurtardı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Afrin  Deki  Sıcak  Çatışma  Saniye  Saniye  Kameralara  Yansıdı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER