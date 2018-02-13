AFRİN'DEKİ SICAK ÇATIŞMA SANİYE SANİYE KAMERALARA YANSIDI
Türk Silahlı Kuvvetleri desteği ile karadan Afrin'e ilerleyişini sürdüren Özgür Suriye Ordusu mensuplarının teröristlerle sıcak çatışması aksiyon kameralara yansıdı.
Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), terör örgütü PYD/PKK'ya Afrin'in stratejik Cinderes bölgesinde darbe indirmeye devam ediyor.
KARADAN MEHMETÇİK, HAVADAN SİHA
TSK ve ÖSO, Afrin'in batısındaki Cinderes beldesinde, Deviye köyü ve ona hakim konumdaki 3 tepede PYD/PKK'ya yönelik operasyon düzenliyor. Karadan ilerleyen ÖSO'ya havadan Türk savaş uçakları, SİHA'lar ve Hatay sınır hattındaki topçu birlikleri destek veriyor.
STRATEJİK ÖNEMİ BÜYÜK
Operasyon sırasında cephe hattında bulunan ÖSO savaşçılarının teröristlerle çatışma anları kameralara yansıdı.
Afrin'in güneybatısında bulunan Deviye köyü, teröristlerin Cinderes beldesi ve çevresindeki tepelerden Hatay'ın Reyhanlı, Kırıkhan ve Hassa ilçelerindeki sivilleri hedef alması nedeniyle stratejik önem taşıyor.
TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana Afrin'in 5 beldesinde biri belde merkezi, 34'ü köy, 3'ü köy altı yerleşim ve 14'ü stratejik dağ veya tepe olmak üzere 52 noktayı örgütten kurtardı.
Kaynak: haberinburada
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