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AFRİN'DEKİ PKK/YPG'Lİ TERÖRİSTLER AZEZ'E SALDIRDI: İHH YETKİLİSİ DAHİL 15 YARALI


Afrin'deki PKK/YPG'li Teröristler Azez'e Saldırdı: İHH Yetkilisi Dahil 15 Yaralı
Tarih : 25 Temmuz 2017, 01:00
Puan Ver : Afrin'deki Pkk/Ypg'li Teröristler Azez'e Saldırdı: İhh Yetkilisi Dahil 15 Yaralı(10/10)6

Suriye'de terör örgütü PKK/PYD'nin Halep'in kuzeyindeki Azez ilçesine düzenlediği havan topu saldırısında 15 sivilin yaralandığı bildirildi.

İHH YETKİLİSİ DAHİL 15 KİŞİ YARALANDI

Muhaliflerin kontrolündeki Azez'deki Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Yetkilisi Heysem Ceber, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "PYD bölgelerinden atılan havan topları Azez'in güneyindeki Kel Cibrin köyünde yerleşim yerine düştü. PYD'nin havan topu saldırısında, İnsani Yardım Vakfının (İHH) Sivil Savunma Müdürü ile 15 sivil yaralandı." dedi.

Yaralıların Azez'deki hastanelerde tedavi altına alındığını kaydeden Ceber, durumu ağır olan bir kişinin ise Türkiye'ye sevk edildiğini söyledi.

AFRİN VE TEL RIFAT'TAN SALDIRIYOR

Terör örgütü PKK/PYD Afrin ile işgal ettiği Tel Rıfat ilçesinden muhaliflerin kontrolündeki Azez ilçesi ve çevresine sık sık havan toplarıyla saldırıyor

4 YARALI TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

Saldırıda yaralanan 3'ü çocuk 4 Suriyeli, Öncüpınar Sınır Kapısından 112 Acil Servis ekiplerince alınarak Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan bir çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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