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AFRİN'DEKİ PKK'LILAR YOĞUN ATEŞ ALTINA ALINDI, SINIRA OBÜS VE ZIRHLILAR SEVK EDİLDİ


Afrin'deki PKK'lılar Yoğun Ateş Altına Alındı, Sınıra Obüs ve Zırhlılar Sevk Edildi
Tarih : 26 Ağustos 2017, 02:10
Puan Ver : Afrin'deki Pkk'lılar Yoğun Ateş Altına Alındı, Sınıra Obüs Ve Zırhlılar Sevk Edildi(9/10)5

Suriye'nin Halep kentine bağlı terör örgütü PYD kontrolündeki Afrin ilçesine komşu olan Kilis'e, batı illerinden 6 obüs ve 4 zırhlı personel taşıyıcı sevk edildi.

HUDUT TABURUNA KONUŞLANDIRILDI

Obüsleri taşıyan çekiciler ile zırhlı personel taşıyıcılar, güvenlik önlemleri eşliğinde Suriye sınırdaki 3'üncü Hudut Tabur Komutanlığı'na götürüldü.

Obüslerin, sınır hattında konuşlandırılacağı belirtildi.

AFRİN'E OBÜS ATIŞLARI YAPILDI

Öte yandan bölgedeki kaynaklar, Afrin'deki terör örgütüne ait bazı noktalara akşam saatlerinden itibaren aralıkla obüs ve top atışı yapıldığını bildirdi. Operasyon hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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