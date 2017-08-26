AFRİN'DEKİ PKK'LILAR YOĞUN ATEŞ ALTINA ALINDI, SINIRA OBÜS VE ZIRHLILAR SEVK EDİLDİ
Suriye'nin Halep kentine bağlı terör örgütü PYD kontrolündeki Afrin ilçesine komşu olan Kilis'e, batı illerinden 6 obüs ve 4 zırhlı personel taşıyıcı sevk edildi.
HUDUT TABURUNA KONUŞLANDIRILDI
Obüsleri taşıyan çekiciler ile zırhlı personel taşıyıcılar, güvenlik önlemleri eşliğinde Suriye sınırdaki 3'üncü Hudut Tabur Komutanlığı'na götürüldü.
Obüslerin, sınır hattında konuşlandırılacağı belirtildi.
AFRİN'E OBÜS ATIŞLARI YAPILDI
Öte yandan bölgedeki kaynaklar, Afrin'deki terör örgütüne ait bazı noktalara akşam saatlerinden itibaren aralıkla obüs ve top atışı yapıldığını bildirdi. Operasyon hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.
Kaynak: haberinburada
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