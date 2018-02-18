Afrin'e terörden temizlemek için başlatılan Zeytin Dalı Harekatı 30. gününde .aşarıyla devam ederken askerlerimizin moralleri de son derece yüksek.

BÜYÜK BEĞENİ ALDI

İnternette fenomen olan 'Bingöllü dayı' videosunu taklit eden bir askerimizin görüntüleri sosyal medyada büyük beğeni kazandı.

Kaynak: haberinburada