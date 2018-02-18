AFRİN'DEKİ MEHMETÇİK'İN, 'BİNGÖLLÜ ÇOBAN' TAKLİDİ KAHKAHAYA BOĞDU
Afrin'e terörden temizlemek için başlatılan Zeytin Dalı Harekatı 30. gününde .aşarıyla devam ederken askerlerimizin moralleri de son derece yüksek.
BÜYÜK BEĞENİ ALDI
İnternette fenomen olan 'Bingöllü dayı' videosunu taklit eden bir askerimizin görüntüleri sosyal medyada büyük beğeni kazandı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- İran'dan İsrail'e Sert Yanıt: Karikatürümsü Bir Sirk İçin Seyirci Arıyorsunuz
- Lezbiyen Çiftin Şoke Eden Evlilik Teklifi Büyük İlgi Çekti
- Motosikletle Gençlerin Arasına Daldı! Feci Kaza Kameraya Yansıdı
- Avm'de Feci Kaza! Annesi Fotoğrafını Çekerken Merdiven Boşluğundan Aşağı Düştü
- Haftada 48 Kişinin Kabul Edildiği Özgürlükler Adası: Coco Plum
Bu Haberle İlgili Yorumlar