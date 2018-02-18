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AFRİN'DEKİ MEHMETÇİK'İN, 'BİNGÖLLÜ ÇOBAN' TAKLİDİ KAHKAHAYA BOĞDU


Afrin'deki Mehmetçik'in, 'Bingöllü çoban' taklidi kahkahaya boğdu
Tarih : 18 Şubat 2018, 15:40
Puan Ver : Afrin'deki Mehmetçik'in, 'bingöllü Çoban' Taklidi Kahkahaya Boğdu(8/10)4

Afrin'e terörden temizlemek için başlatılan Zeytin Dalı Harekatı 30. gününde .aşarıyla devam ederken askerlerimizin moralleri de son derece yüksek.

BÜYÜK BEĞENİ ALDI

İnternette fenomen olan 'Bingöllü dayı' videosunu taklit eden bir askerimizin görüntüleri sosyal medyada büyük beğeni kazandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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