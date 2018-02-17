Çok Tehlikeli Suriye İddiası: Öncü Birlikler Afrin'e Girdi!
Şenol Güneş'ten Maç Sonu Olay Yaratan Hareket!
Ali Koç'tan Devrim Gibi Karar!
Plajda İçki İçen Doktor Kadınlara, Kesilen Ceza İptal Edildi
Atak'lar Yerle Bir Etti , Öso 'allah-U Ekber' Diye Bağırdı
Eski Fenerbahçeli Bogdanovic Nba'i Salladı!
Beşiktaşlı Fabri'den Şaşırtan İtiraf!
Türkiye, Abd'den Ne Bekliyor? Kalın, Tek Tek Kaleme Aldı
Komandolar, Örümcek Ağını Andıran İnde Terörist Avında!
Afyon'a Giden Erdoğan'dan Afrin Çıkışı: Zafere Yaklaşıyoruz!
Öğrenci, Vali'ye Dönüp 'nefes Nefese Kaldım' Dedi
Kilis'e 3 Roket İsabet Etti! 112 Komuta Merkezi Tahliye Edildi
Soyağacında Daha Eskiyi Öğrenmek İçin Bir Dilekçe Yeterli
Şehidin Anne Ve Babası Türkiye'nin Göğsünü Kabarttı: Dik Durun!
Bebeğini Duvara Çarparak Öldüren Baba, Savunma Yapmadı
Afyon, Erdoğan'ı Bekliyor! Alandaki 'osmanlı Tokadı' Pankartına Dikkat
Fuhuş Baskınında Gözaltına Alınan Eski Emniyet Müdürü İçin Karar Çıktı
Teröristin Üzerinden Çıkan Arma, Ypg-Pkk İlişkisini Yine Kanıtladı
Rusya Soruşturması Sonrası Konuşan Trump: Ben Yanlış Yapmadım
Vicdansız Koca! Yaralı Eşinin Ağladığını Duyunca Dönüp Öldürmüş

Afrin'de YPG'ye Ait Cephanelik Vuruldu, Etkisiz Hale Getirilen Terörist Sayısı Bin 595 Oldu

AFRİN'DE YPG'YE AİT CEPHANELİK VURULDU, ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI BİN 595 OLDU

Afrin operasyonunun 29. gününde Mehmetçik, terör örgütüne ait cephaneliği vurdu. Silah arkadaşları "Suvarin yanıyor, topçular elinize sağlık." diye kutladı.

Tarih : 17 Şubat 2018, 10:50
Puan Ver : Afrin'de Ypg'ye Ait Cephanelik Vuruldu, Etkisiz Hale Getirilen Terörist Sayısı Bin 595 Oldu(9/10)5

Zeytin Dalı Harekatı 29. gününe girdi.Türk topçu birliklerinin Afrin'e yönelik hava bombardımanlarında hedefler tam isabetle vurulurken cephaneliği havaya uçuran topçular, silah arkadaşları tarafından sevinle kutlandı. TSK'dan yapılan son açıklamada da etkisiz hale getirilen terörist sayısının bin 595'e yükseldi.

TERÖR ÖRGÜTÜNE AİT CEPHANELİK HAVAYA UÇURULDU

Türk Silahlı Kuvvetleri ile Özgür Suriye Ordusu birlikleri Afrin'deki ilerleyişini sürdürürken, topçu birliklerinin hedeflerini tam isabetle vuruyorlar. Çok namlulu roketatar ve fırtına obüsleri ile yapılan atışlarda Afrin'in Suvarin beldesinde PKK/YPG-PYD ait bir cephanelik havaya uçuruldu.

"SUVARİN YANIYOR, TOPÇULAR ELİNİZE SAĞLIK"

Obüs atışları ile tam isabetle vurulan cephanelikteki mühimmatlar bir biri ardına patlarken Mehmetçikler, "Suvarin yanıyor, atışlar müthiş, topçular elinize sağlık" diyerek birbirlerini tebrik ediyorlar.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Afrin  De  Ypg  Ye  Ait  Cephanelik  Vuruldu  Etkisiz  Hale  Getirilen  Terörist  
Sayısı  Bin  595  Oldu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER