AFRİN'DE YPG'YE AİT CEPHANELİK VURULDU, ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI BİN 595 OLDU
Afrin operasyonunun 29. gününde Mehmetçik, terör örgütüne ait cephaneliği vurdu. Silah arkadaşları "Suvarin yanıyor, topçular elinize sağlık." diye kutladı.
Zeytin Dalı Harekatı 29. gününe girdi.Türk topçu birliklerinin Afrin'e yönelik hava bombardımanlarında hedefler tam isabetle vurulurken cephaneliği havaya uçuran topçular, silah arkadaşları tarafından sevinle kutlandı. TSK'dan yapılan son açıklamada da etkisiz hale getirilen terörist sayısının bin 595'e yükseldi.
TERÖR ÖRGÜTÜNE AİT CEPHANELİK HAVAYA UÇURULDU
Türk Silahlı Kuvvetleri ile Özgür Suriye Ordusu birlikleri Afrin'deki ilerleyişini sürdürürken, topçu birliklerinin hedeflerini tam isabetle vuruyorlar. Çok namlulu roketatar ve fırtına obüsleri ile yapılan atışlarda Afrin'in Suvarin beldesinde PKK/YPG-PYD ait bir cephanelik havaya uçuruldu.
"SUVARİN YANIYOR, TOPÇULAR ELİNİZE SAĞLIK"
Obüs atışları ile tam isabetle vurulan cephanelikteki mühimmatlar bir biri ardına patlarken Mehmetçikler, "Suvarin yanıyor, atışlar müthiş, topçular elinize sağlık" diyerek birbirlerini tebrik ediyorlar.
Kaynak: haberinburada
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