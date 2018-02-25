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Afrin'de YPG/PKK'ya ait kampın ele geçirilmesi kameraya yansıdı

AFRİN'DE YPG/PKK'YA AİT KAMPIN ELE GEÇİRİLMESİ KAMERAYA YANSIDI

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü YPG/PKK'ya ait bir kampı ele geçirdi. Çatışma anbean görüntülendi.

Tarih : 25 Şubat 2018, 11:50
Puan Ver : Afrin'de Ypg/Pkk'ya Ait Kampın Ele Geçirilmesi Kameraya Yansıdı(9/10)5

Suriye- Türkiye sınırındaki Afrin ilçesinin kuzeydoğusunda bulunan Şeran beldesine bağlı Ömeranlı köyü yakınlarında ÖSO ve YPG/ PKK arasında şiddetli çatışmalar yaşandı. ÖSO güçleri ve terör örgütü mensupları arasındaki sıcak çatışma anlarını görüntüledi.

Çatışmaların ardından ÖSO birlikleri ele geçirdiği ve teröristlerin silahlı eğitim kampı olarak kullandığı alana girdi. Çatışmada, kamptaki teröristler etkisiz hale getirildi.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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