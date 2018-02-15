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Afrin'de yakalanan teröristten olay yaratacak itiraflar!

AFRİN'DE YAKALANAN TERÖRİSTTEN OLAY YARATACAK İTİRAFLAR!

Afrin'de yakalanan YPG'li terörist, "100 dolar karşılığında eleman temin ediyorlar." dedi.

Tarih : 15 Şubat 2018, 15:40
Puan Ver : Afrin'de Yakalanan Teröristten Olay Yaratacak İtiraflar!(6/10)2

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yürütülen Zeytin Dalı Harekatı sırasında Afrin'de yaralı olarak yakalanan 17 yaşındaki terörist A.S.T, Hatay Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında verdiği ifadede örgütte yaşananları anlattı. Terörist "YPG/PKK, Afrin'de kullanmak için 100 dolar karşılığında eleman temin ediyor." diye konuştu.

15 YAŞINDA ÖRGÜTE KATILMIŞ

A.S.T, örgüte iki yıl önce 15 yaşındayken katıldığını, YPG'nin Suriye'deki Derik bölgesinde bulunan eğitim kampında yaklaşık 3 ay siyasi ve askeri eğitim aldığını belirtti. Kampta silah eğitiminin "Agit", siyasi eğitimin de "Renans" kod adlı teröristler tarafından verildiğini bildiren A.S.T, eğitimlerin ardından örgüt mensuplarının Türkiye sınırına yakın bölgelere gönderildiğini aktardı.

Menbiç'te ise örgüt mensuplarına suikast, sabotaj ve bomba eğitimlerinin verildiğini dile getiren A.S.T, eğitimlerin verildiği bölgelerde ABD askerlerini gördüğünü söyledi.

TÜRKİYE'YE KAÇMAYA ÇALIŞAN SİVİL HALKI ENGELLEME STRATEJİSİ

Türkiye'ye kaçmaya çalışan sivil halkı engelleme stratejisi

Teröristin ifadesiyle, Türkiye'ye kaçmaya çalışan sivillerin örgüt tarafından engellenmeye çalışıldığı da belirlendi.

Bu konuda yapılanları anlatan A.S.T, "Türkiye'ye kaçmaya çalışan Kürt ve Arap halkın önünü kapatıp, onları geri çevirmek üzere görev yaptık." dedi.

Zeytin Dalı Harekatı'nın başlamasının ardından Menbiç'ten Suriye rejiminin kontrolünde bulunan yollar kullanılarak Afrin'e geçiş yaptıklarını belirten A.S.T, burada örgüt mensuplarının deşifre olmamak için sığınaklarda gizlendiğini söyledi.

"KEŞİF SIRASINDA TÜRK ASKERLERİ BİZİ FARK ETTİ"

Belirlenen zamanlarda keşif amaçlı TSK'nin ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) bulunduğu bölgelere gittiklerini anlatan A.S.T, şunları kaydetti:

"Gece Türk askerinin ve ÖSO'nun bulunduğu bölgeye sızmak için plan yaptık. Amacımız Afrin kırsalından şehir merkezine doğru ilerleyen ÖSO ve Türk askerlerini durdurmaktı. Keşif yapıp, askerin bulunduğu yerleri tespit ediyorduk. Keşiften sonra da saldırabilirsek saldıracaktık ancak keşif sırasında Türk askeri bizi fark etti. Tank ve top atışlarının ardından yanımda bulunan 7 kişi öldü. Sadece ben sağ kaldım. Daha sonra da yakalandım."

"ÖRGÜTE KATILANLARA AYLIK 100 DOLAR VERİYORLAR"

YPG'nin Kürtleri Batılı devletlerin istekleri doğrultusunda kullandığını savunan A.S.T, örgütün para karşılığında eleman temin ettiğini de aktardı. Terörist A.S.T, örgüte katılanlara aylık 100 dolar para verildiğini, sonra da bu kişilerin YPG içerisinde yer aldığını bildirdi.

A.S.T'nin Zeytin Dalı Harekatı'nda yaşananları anlattığı ifadeleri, Türk askerinin, teslim olana herhangi bir zarar vermediğini, hukuk içerisinde operasyonu yürüttüğünü de ortaya koydu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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