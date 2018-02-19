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Afrin'de Teröristlerin Vurduğu Yaşlı Annesini 6 Saat Sırtında Taşıdı

AFRİN'DE TERÖRİSTLERİN VURDUĞU YAŞLI ANNESİNİ 6 SAAT SIRTINDA TAŞIDI

Afrin Cinderes'te PYD/PKK'dan kaçan Dalal Kerduş, teröristlerin açtığı ateşle belinden yaralanan 80 yaşındaki annesini kilometrelerce sırtında taşıyıp Türkiye'ye getirdi.

Tarih : 19 Şubat 2018, 17:00
Puan Ver : Afrin'de Teröristlerin Vurduğu Yaşlı Annesini 6 Saat Sırtında Taşıdı(5/10)1

Afrin'in batısındaki Cinderes beldesinden ailesiyle terör örgütü PYD/PKK'dan kaçan Dalal Kerduş, teröristlerin açtığı ateşle belinden yaralanan 80 yaşındaki annesini kilometrelerce sırtında taşıyıp Türkiye'ye ulaştırdı.

TERÖRİSTLER YAŞLI KADINI BELİNDEN VURDU

Cinderes'te yaşayan 80 yaşındaki Hilal el-Ahmet ve ailesi, teröristlerin baskı ve zulmünden kurtulup can güvenlikleri için Türkiye'ye sığınmaya karar verdi. Aile, yaya olarak yola koyuldu. Yaşlı olduğu için oğlunun sırtında taşıdığı Hilal el-Ahmet, Cinderes'ten çıkarken teröristlerin açtığı ateş sonucu belinden yaralandı. Yaşlı kadını Reyhanlı'ya kadar oğlu Dalal Kerduş sırtında götürdü.

12 KİLOMETRE SIRTINDA TAŞIDI

12 kilometrelik yolu 6 saatte oğlunun sırtında aşan Hilal el-Ahmet, sığındığı Türkiye'de tedavi altına alındı. Teröristlerin saldırısı sonucu kan kaybeden yaşlı kadının yaşadığı şok nedeniyle de konuşma yetisini geçici olarak kaybettiği belirtildi. İlçenin sınır köyünde kurulan çadırlarda barınmaya başlayan aileye çevredeki vatandaşlar gıda ve yakacak desteğinde bulundu.

"GECE KARANLIĞINDA YOLA KOYULDUK"

Yaşlı kadının oğlu 45 yaşındaki Dalal Kerduş, Türkiye'ye karşı savaşmak istemedikleri için PYD/PKK'lı teröristlerden baskı gördüklerini söyledi. Afrin'in Cinderes bölgesinde yaşadıklarını anlatan Kerduş, "Afrin'de çiftçilik yaparak ailemin geçimini sağlıyordum. Normal zamanda da bizlere sürekli çağrı yapıp silah altına alınmamız için bildiriler veriyorlardı ancak Zeytin Dalı Harekatı ile durum tamamen değişti." dedi. Türkiye'ye karşı savaşmaları istendiği andan itibaren Afrin'i terk etmenin yollarını aradıklarını aktaran Kerduş, "Tüm yolları tutmuşlardı. Sınıra yaklaşanları vurmakla tehdit ettiler. Yaşlı babam, annem ve çocuklarım için Cinderes'i terk etme kararı aldık. Gecenin karanlığında yaya olarak yola koyulduk, annem yaşlı olduğu için onu 12 kilometre sırtımda taşıdım, yolumuzun sanırım 5'inci kilometresinde PYD/PKK'lı teröristlerin peşimizden açtığı ateş sonucu annem belinden yaralandı." diye konuştu.

"ANNEMİ SAĞLIK EKİPLERİ HASTANEYE GÖTÜRDÜ"

Türkiye'ye sığındıkları için mutlu olduklarını belirten Kerduş, şunları söyledi: "Reyhanlı ilçesindeki sınır mahallesine sığındık. Annemi hemen sağlık ekipleri hastaneye götürdüler. Çok şükür şu an hayatta ve sağlığına yavaş yavaş kavuşuyor. Eğer buraya gelmeseydik, halimizin ne olacağını bilmiyorduk, çok şükür buradayız. Türk halkına sonsuz teşekkür ederiz. Türkiye'den başka Müslüman devletleri bize sahip çıkmadı. Bize sahip çıktığı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederiz. Reyhanlı'da çocuklarım, annem ve babamla yaşamaya başladık. İnşallah Zeytin Dalı Harekatı sonrasında tekrar evlerimize dönmek istiyoruz."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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