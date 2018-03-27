TSK'dan yapılan açıklamada " Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 26 Mart 2018 tarihinde Afrin bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyetleri esnasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucunda iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur." denildi.

KANDİL'E HAVA HAREKATI: 41 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

TSK: Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine 22 Mart'ta düzenlenen hava harekatında 41 teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edildi.

Kaynak: haberinburada