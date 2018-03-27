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Afrin'de Terör Örgütünün Bombalı Tuzakları Can Aldı: 3 Sivil Hayatını Kaybetti

AFRİN'DE TERÖR ÖRGÜTÜNÜN BOMBALI TUZAKLARI CAN ALDI: 3 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ

Afrin'de terör örgütü YPG/PKK'nın evlerine bomba tuzakladığı aileden 3 sivil, patlayıcının infilak etmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Tarih : 27 Mart 2018, 19:50
Puan Ver : Afrin'de Terör Örgütünün Bombalı Tuzakları Can Aldı: 3 Sivil Hayatını Kaybetti(7/10)3

Afrin'in Şeran beldesine bağlı Çemenli köyünde bir aile, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu'nun Afrin ilçe merkezini teröristlerden arındırmasının ardından çatışmalardan kaçtıkları evlerine döndü.

BOMBA TUZAKLANAN EVDE PATLAMA MEYDANA GELDİ

YPG/ PKK üyelerinin bomba tuzakladığı evde bir süre sonra patlama meydana geldi.

3 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine intikal eden Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekipleri, enkazdan 3 kişinin cesedine ulaştı.

HAİN TUZAKLAR SONUCU DAHA ÖNCE 1 KADIN HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Yaralı kurtarılan bir sivil ekiplerce hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

İlçe merkezinde dün de bir evde teröristlerin tuzakladığı bir patlayıcının infilak etmesi sonucu bir kadın hayatını kaybetmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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