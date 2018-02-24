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'afrin'de Siviller Vuruluyor' İddiasına Çok Sert Çıktı: Edepsizler!
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'AFRİN'DE SİVİLLER VURULUYOR' İDDİASINA ÇOK SERT ÇIKTI: EDEPSİZLER!


'Afrin'de siviller vuruluyor' iddiasına çok sert çıktı: Edepsizler!
Tarih : 24 Şubat 2018, 17:00
Puan Ver : 'afrin'de Siviller Vuruluyor' İddiasına Çok Sert Çıktı: Edepsizler!(8/10)4

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ta partisinin il kongresi öncesinde vatandaşlara hitap etti. Erdoğan, "Bizim kanımızda sivilleri vurmak yok ama sizin kanınızda var." açıklamasında bulundu.

İşte Erdoğan'ın açıklamasından öne çıkanlar:

"BU SABAH İTİBARIYLA 1931 TERÖRİSTİ ETKİSİZ HALE GETİRDİK"

Bu yola çıktığımızdan bugüne siz bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadınız. Sizlerle güç bulduk. Bu gücümüzü tüm Türkiye'ye yaydık. 16 yıldır, gündüz gece sizinle yürüyoruz. Sizin bu heyecanınız, bu coşkunuz bizim heyecanımız oldu, bizim coşkumuz oldu. İnşallah öyle bir an olduğunda önce şahsım ve beraber gidiyoruz dediğimiz anda beraber gideceğiz. Hanım kardeşlerimden şu anda mavi berelileri görüyorum, bordoluları gördüm. Bu sabah itibarıyla 1931 teröristi etkisiz hale getirdik. Dün, cumaydı, dün tüm askerlerimiz ham dolsun secdede gördüm, rükuda gördüm.

"BİZİM KANIMIZDA SİVİLLERİ VURMAK YOK AMA SİZİN KANINIZDA VAR"

Geçmişteki o ecdadımızın varisleri olarak şimdi de yine Mehmedimiz aynı yolda yürüyor. Bir taraftan SİHA'larımızla, bir taraftan F-16'larımızla, helikopterlerimizle, tanklarımızla, toplarımızla Mehmetdimize saldıranları inlerinde boğduk, boğuyoruz. Birileri ne diyor? Sivilleri vuruyorlar. Vicdansızlar, ahlaksızlar, edepsizler bizim kanımızda sivilleri vurmak yok ama sizin kanınızda var. Siz, Mali'de, Ruanda'da, Korsika'da durmadınız Libya'da bunu yaptınız. Türk'ü bu konuda bu şekilde yorumlayamazsınız.

"BU ÜLKE KORKAKLAR ORDUSU DEĞİLDİR"

Bizim sınırımızı koruma sorumluluğumuz var. Kimse kalkıp da niçin bu sınırları koruyorsunuz diyemez. Saldıranlara da hesabını sormaya devam edeceğiz. Bu ülke, bu millet, bu asker korkaklar ordusu değildir. Korkaklar ülkesi değildir.

Biz 81 milyonla tek milletiz. Türk'ü ile, Kürt'ü ile Laz'ı ile Roman'ı ile 81 milyon tek millet. Rengi şehidimizin kanı. Hilal bağımsızlığımızın ifadesi. Yıldız, şehidimizin ta kendisi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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