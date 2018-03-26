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Afrin'de patlayıcıyı 'Leylak' buldu, 'METİ' imha etti! .

AFRİN'DE PATLAYICIYI 'LEYLAK' BULDU, 'METİ' İMHA ETTİ! .

Afrin'de devam eden temizlik çalışmaları kapsamında mayın arama köpeği Leylak'ın bulduğu EYP, Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit İmha Timi (METİ) tarafından imha edildi.

Tarih : 26 Mart 2018, 16:10
Puan Ver : Afrin'de Patlayıcıyı 'leylak' Buldu, 'meti' İmha Etti! .(5/10)1

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Afrin'de devam eden temizlik çalışmaları kapsamında mayın arama köpeği Leylak'ın bulduğu El Yapımı Patlayıcının (EYP), Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit İmha Timi (METİ) tarafından imha edildiğini açıkladı.

EYP VE MAYIN ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Afrin'i tamamen kontrol altına alan güvenlik güçleri, bölgede el yapımı patlayıcı ve mayın arama tarama çalışmaları yürütüyor.

Bu kapsamda Bornova Jandarma Komando Tugay Komutanlığı ve polis özel harekat timleri ile güvenlik korucuları, Afrin'in Ambarlı, Akbez, Korzlu, Hopol, Kodlaki ve Şeyh Obası köylerindeki patlayıcıları temizleme çalışmasını sürdürdü.

EVİN AHIRINI EYP İMALATHANESİ YAPMIŞLAR

Bölgede teröristlerin yerel halkı baskı altına alarak kullandıkları ev ve barınakları tespit eden komando ve polis özel harekat timleri, Ambarlı köyünde terör örgütünün bir evin ahırını EYP imalathanesi olarak kullandığını belirledi.

Ahırdaki aramalarda bulunan 10 adet TM 57 antitank mayını, 5 el yapımı boru tipi patlayıcı, 3 el yapımı (tökez teli tarzı) düzenek kontrollü şekilde imha edildi.

DÜDÜKLÜ TENCERENİN İÇİNE AMONYUM NİTRAT KOYMUŞLAR

Teröristlerin kaçarken bıraktıkları patlayıcıların arasında şarapnel etkisi yaratmak için düdüklü tencerenin içine amonyum nitrat konularak infilak maddeleri yerleştirilmiş, diğer patlayıcılarla güçlendirilmiş elektrikli fünye düzeneği dikkati çekti.

Aramalarda bulunan antitank mayınları, bilyeler ve değişik metallerle güçlendirilmiş, infilak fitili ve devrelerle tamamlanmış çok sayıda EYP de kontrollü şekilde patlatıldı.

BEZ PARÇALARI İNDİRİLDİ, TÜRK BAYRAĞI ASILDI

Hopal köyünde ise terör örgütünü simgeleyen bez parçaları mavi bereli komandolar tarafından indirildi, yerine de Türk bayrağı asıldı.

Basma düzenekli boru tipi güçlendirilmiş EYP'nin, Kodlaki köyündeki evin taşla örülü bahçe duvarına yerleştirilmesi, sivillerin hayatlarının terör örgütü mensuplarınca hiçe sayıldığını gösteriyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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