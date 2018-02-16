Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı'nda bugün 28. güne girildi. Terör örgütü PYD/PKK'dan kurtarılan Dikmetaş Köyü yakınlarında, teröristlerin 5 kilometre uzunluğunda hendek kazdığı ortaya çıktı. 4 metre boyunda ve 3 metre genişliğindeki hendeğin harekat ile teröristlerden arındırılan Sirgaya Tepesinden Burseya Dağı'na uzandığı belirlendi. İki köy daha teröristlerden temizlendi.

PATLAYICI İMHA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından geçen 20 Ocak günü başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin kırsalında çok sayıda köy terör unsurlarından temizlendi. Teröristlerden temizlenen yerleşim alanı ve kritik bölgelerde güvenlik güçlerinin patlayıcı imha çalışması devam ediyor. Güvenlik güçlerinin çalışmasıyla güvenli hale getirilen yerleşim alanlarına ise daha önce buraları terk ederek Azez ve çevre köylere gidenler de geri dönüyor.

5 KİLOMETRELİK TÜNEL

Kısa süre önce harekat kapsamında Afrin'in Dikmetaş Köyü de teröristlerden kurtarıldı. Halen olası mayın ile tuzaklanmış patlayıcı arama ve temizliğinin devam ettiği Dikmetaş Köyü ile Özgür Suriye Ordusu kontrolündeki Yazıbağ Köyü arasındaki bölgede 5 kilometre uzunluğunda hendek bulundu. 4 metre boyunda ve 3 metre genişliğinde görenleri şaşırtan hendeğin, teröristlerden çatışmaların ardından ele geçirilen Burseya Dağı ile Sirgaya Tepesi arasında uzandığı görüldü.

İKMAL YOLU OLARAK KULLANMIŞLAR

Görenleri şaşırtan kilometrelerce uzanan arazi tipi araçların hareket edebileceği tünelin teröristler tarafından Burseya Dağı ile Sirgaya Tepesi arasında ikmal yolu olarak kullanıldığı belirlendi. Hendeğin ayrıca kara operasyonunda birliklerin hareket alanını kısıtlayarak ilerlemesini engellemeyi amaçladığı kaydedildi.

İKİ KÖY DAHA TERÖRİSTLERDEN TEMİZLENDİ

TSK ve ÖSO, Afrin'in batısındaki Racu beldesine bağlı Hasan Kelkavi ve Celeme köylerini terör örgütü PYD/PKK'dan kurtardı.

65 NOKTA ÖRGÜTTEN KURTARILDI

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana PYD/PKK işgalindeki Afrin'in 5 beldesinde biri belde merkezi, 44'ü köy, 3'ü köy altı yerleşim ve 17'si stratejik dağ veya tepe olmak üzere 65 noktayı örgütten kurtarmış oldu.

Teröristlerden temizlenen yerleşim birimleri ve stratejik noktalar şöyle:

"Bülbül beldesi merkezi, beldeye bağlı Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa, Bak Ubasi, Ali Kar, Şeyh Huruz, Ömer Simo ve Duraklı köyleri, Huruz Dağı, Darmık Dağı, Kurni Dağı, Havuz Tepesi ile Kürdo, Şeyh Huruz köyüne bağlı iki köy altı yerleşim; Racu beldesinde Ayn Batman Dağı, Hasan Kelkavi, Celeme, Edamanli, Kude, Ali Bekki, Bilal Köy, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, Süleyman Halil, Sati Şaği, Alkana, Kırmızı, Karri, Şerbanlı, Şedya ve Harab Summak köyleri, 915. Tepe, 740. Tepe ile 1027. Tepe; Şeyh Hadid beldesinde Cukali Favkani ve Orta Çakallı köyleri ile Şeyh Hadid Tepesi, Kara Mitlak köyü ve Hac Bilal köyü; Cinderes beldesinde Hacı İskender, Deyr Ballut, Hammam, Nisriyye, Dükkan, Eşkan, Arşali, Muhammediye ve Divan Fevkani köyü ve ona hakim 3 tepe ile Mersides, Nisriyye ve Amara Tepesi; Şeran beldesinde Burseya Dağı, Serincek, Kastel Cündo ve Dikmetaş köyleri ile Sirgaya Tepesi."

1551 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bugüne kadar 32 askerin şehit olduğu, 9 sivil vatandaşın da hayatını kaybettiği harekatın son durumuna ilişkin Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, son bir günlük süreçte kara ve hava operasyonlarıyla 23, toplamda ise 1551 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Kaynak: haberinburada