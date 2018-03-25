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Afrin'de Korkunç Görüntü! 110 Cesedin Olduğu Toplu Mezar Bulundu

AFRİN'DE KORKUNÇ GÖRÜNTÜ! 110 CESEDİN OLDUĞU TOPLU MEZAR BULUNDU

Afrin'e bağlı Ayn Dakna köyünde iki yıl önce YPG/PKK tarafından öldürülen 110 Özgür Suriye Ordusu askerinin toplu mezarı ortaya çıkarıldı.

Tarih : 25 Mart 2018, 11:40
Puan Ver : Afrin'de Korkunç Görüntü! 110 Cesedin Olduğu Toplu Mezar Bulundu(5/10)1

Afrin'e bağlı Ayn Dakna köyünde iki yıl önce YPG/ PKK tarafından öldürülen 110 Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) askerinin toplu mezarı ortaya çıkarıldı.

İŞ MAKİNELERİ KAZI YAPTI

Suriye'nin Afrin kentine bağlı Ayn Dakna köyünde 2016 tarihinde terör örgütü PKK/YPG tarafından vahşice öldürülen 110 ÖSO askerinin toplu mezarı ortaya çıktı. Bölgede yaşayan köylüler, terör örgütü PKK/YPG'nin kurşuna dizdiği askerlerin toplu gömülmesine ilişkin ihbar yaptı. Bölgenin iş makineleri tarafından kazılması sonucu 110 ÖSO askerinin cesetlerine ulaşıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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