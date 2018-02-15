AFRİN'DE İKİ SICAK ÇATIŞMA! YARALILARIMIZ VAR
Son dakika... Zeytin Dalı Harekatı kapsamında süren Afrin operasyonunda, Cinderes'te çıkan iki çatışmada 7 askerimiz yaralandı.
TSK Afrin'de devam eden Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili şu açıklamayı yaptı:
Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında bugün iki ayrı çatışmada toplam yedi kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Yaralı kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz.
KÖYLER TEK TEK TERÖRDEN TEMİZLENİYOR
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu, bugün Zeytin Dalı Harekatı kapsamında düzenlediği operasyonla Harab Summak köyünü teröristlerden temizlemişti
Öğle saatlerinde de Duraklı, Karri, Şerbanlı, Şedya ve Divan Fevkani köyleri teröristlerden temizlenmişti.
Kaynak: haberinburada
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