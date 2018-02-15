TSK Afrin'de devam eden Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında bugün iki ayrı çatışmada toplam yedi kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Yaralı kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz.

KÖYLER TEK TEK TERÖRDEN TEMİZLENİYOR

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu, bugün Zeytin Dalı Harekatı kapsamında düzenlediği operasyonla Harab Summak köyünü teröristlerden temizlemişti

Öğle saatlerinde de Duraklı, Karri, Şerbanlı, Şedya ve Divan Fevkani köyleri teröristlerden temizlenmişti.

Kaynak: haberinburada