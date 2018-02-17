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Afrin'de İHA'lar Terör Mevzileri Tespit Etti, ATAK Helikopterleri Ateş Yağdırdı

AFRİN'DE İHA'LAR TERÖR MEVZİLERİ TESPİT ETTİ, ATAK HELİKOPTERLERİ ATEŞ YAĞDIRDI

Afrin'de devam eden Zeytin Dalı Harekatı kapsamında İHA'ların tespit ettiği terör hedefleri ATAK helikopterleri tarafından vuruldu.

Tarih : 17 Şubat 2018, 00:20
Puan Ver : Afrin'de İha'lar Terör Mevzileri Tespit Etti, Atak Helikopterleri Ateş Yağdırdı(6/10)2

Afrin'de devam eden Zeytin Dalı Harekatı kapsamında insansız hava araçlarının (İHA) Suriye sınırında belirlediği terör hedefleri Atak helikopterleri tarafından vurulmaya devam ediyor.

SIĞINAKLAR ATEŞ ALTINA ALINDI

Hatay Kırıkhan'da bulunan Kale Tepe Köyü üzerinde İnsansız Hava araçları akşam saatlerinde keşif yapmaya başladı. Hedeflerin belirlenmesi üzerine Atak helikopterleri harekete geçti. YPG'li teröristlerin bulunduğu mağara ve sığınaklar ateş altına alındı.

HEDEFLER İMHA EDİLDİ

Roket ve uçaksavar mermileriyle ateş altına alınan hedefler imha edildi. Atak Helikopterlerinin açtığı ateş, Suriye sınırında bulunan Hatay'ın köylerinden de görüldü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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