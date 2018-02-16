AFRİN'DE GAZİ OLAN UZMAN ÇAVUŞ YUSUF ZİYA GÜNAY KONUŞTU: 3 ARKADAŞIMI KAYBETTİM
Zeytin Dalı Harekatı'nda teröristlerle girdiği çatışmada yaralanan uzman çavuş Mehmet Günay, "3 arkadaşımı olay yerinde kaybettim." diyerek yaşadığı acı anları anlattı.
Zeytin Dalı Harekatı'nda teröristlerle girdiği çatışmada yaralandıktan sonra Ankara'da Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Ispartalı Uzman Çavuş Mehmet Günay, memleketindeki özel bir hastaneye getirildi. Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın'ın ziyaretinde, birlikte operasyona gittiği 3 arkadaşının şehit olduğunu anlatan Uzman Çavuş Günay, "Her şeyimiz feda olsun" dedi.
"3 ARKADAŞIMI KAYBETTİM"
Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın tarafından geçtiğimiz gün yapılan ziyarette yaşadıklarını anlatan gazi Günay, "Saldırı sonucu aracın savrulmasıyla beraber 30-40 metre kadar dere yatağına savruldum. Ondan dolayı vücudumda biraz ezikler vardı, geçti. 10 gün kadar GATA'da yattım, sonrasında buradayız ve çok iyi bakıyorlar" dedi. "Her şeyimiz feda olsun" diyen Günay, "Ben 3 arkadaşımı orada kaybettim. İkisi orada şehit oldu, biri ile de hastaneye beraber indik, o da orada şehit oldu. Tek yaşayan benim" ifadelerini kullandı.
Kaynak: haberinburada
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