Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bolu'da partisinin il kongresi öncesi vatandaşlara seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 3300 olduğunu bildirdi.

İşte Erdoğan'ın açıklamasından öne çıkanlar:

Şu anda salonun içi tıklım tıklım dolu fakat sizleri burada görünce selamlamadan geçemezdim. Biz bugüne kadar hiçbir beşer planında gücün önünde eğilmedik. Sadece rabbimizin huzurunda rükuda ve secdede eğildik. Sizler gibi kardeşlerim arkamızda oldukça bize eğilmek asla yakışmaz. Dün Mersin, Antalya böyleydi. Bugün Bolu böyle. İnanıyorum ki şu anda Sakarya da böyle. Uzun bir zaman gelemedik, herhalde bizi bağışladınız. Yoğunlukları biliyorsunuz.

"3300 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

Afrin'de şu anda Mehmedimiz, adeta bir savaş icra ediyorlar. Terör örgütlerine karşı adeta bir savaş icra ediyorlar. Ama hamdolsun azimle, kararlılıkla hedefe doğru ilerliyorlar. Buraya çıkarken 3300 teröristi etkisiz hale getirmişlerdi. Şimdi de Mehmedimiz böyle yürüyor. Dağ, taş demeden yürüyorlar.

Cerablus'ta, Rai'de, El Bab'da kendisini gösterdi. Burada 950 kilometre karelik alan kontrolümüzde. Buralarda işgale mi gidiyoruz. Tam aksine biz teröristleri koruyoruz. O toprakların gerçek sahiplerine oraları teslim etmeye gidiyoruz. Cerablus'ta böyle olmadı mı, 140 bin halk döndü, oralarda yaşıyorlar. Afrin'de de topraklarına dönmeye başladılar. Biz merhamet dininin mensuplarıyız. Bu yolda azimle, kararlılıkla yürüdük, yürüyoruz. Bu dinin mensupları olarak bizler, zerre kadar burada tavize yetkimiz yok.

"İSLAM ADINA BUNU YAPIYORUZ DİYORLAR, HADİ ORADAN"

Son zamanlardaki bazı ortaya çıkıp da din adına ahkam kesenler var ya, bu noktada da açık net söylemem lazım. Din adına konuşmak bana belki yakışmayabilir ama bir Müslüman olarak dinime zafiyet getirenlere karşı konuşmak da hakkımdır. Biraz dini tedrisatım varsa buradan aldığım ilhamla konuşmam gerekiyor. Herkese diyoruz ki Diyanet İşleri Başkanlığımız, ilahiyatçılarımız, ilahiyat fakültelerimiz bu konuda bir araya gelip istişareleri ile şuraları ile gereken cevabı bunlara vermeli. Meydanı da boş bırakmamalı. İbadete varıncaya kadar, beşeri münasebetlerimize varıncaya kadar bütün ilişkilerine varıncaya kadar bunları anlatmaları lazım. DEAŞ gibi bu insanlar ne diyorlar, İslam adına biz bunu yapıyoruz. Hadi oradan. Bizim dinimizde durup dururken siz bir insanı öldüremezsiniz. Bir insanın ölümüne neden olmak, tüm insanlığın ölümüne neden olmak gibidir. Bizler dinimizi iyi sahiplenecek, ümmeti bölmek isteyenler, FETÖ gibi, o da kürsülerden din adına konuşuyordu. Bunları iyi yaşayacak, iyi bilecek, yolumuza da öyle devam edeceğiz.

Kaynak: haberinburada