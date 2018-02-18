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AFRİN'DE ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 1614'E ULAŞTI


Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1614'e ulaştı
Tarih : 18 Şubat 2018, 10:40
Puan Ver : Afrin'de Etkisiz Hale Getirilen Terörist Sayısı 1614'e Ulaştı(7/10)3

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 1614 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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