AFRİN'DE ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 1614'E ULAŞTI
Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 1614 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Kaynak: haberinburada
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