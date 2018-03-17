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Afrin'de doğu-batı cephesi birleşti, kent tamamen kuşatıldı

AFRİN'DE DOĞU-BATI CEPHESİ BİRLEŞTİ, KENT TAMAMEN KUŞATILDI

Son Dakika! TSK yaptığı açıklamada "Afrin harekat alanında doğudan batıya ve batıdan doğuya ilerleyen birlikler Afrin kuzeyinde buluştular" dedi.

Tarih : 17 Mart 2018, 16:00
Puan Ver : Afrin'de Doğu-Batı Cephesi Birleşti, Kent Tamamen Kuşatıldı(10/10)6

Türk Silahlı Kuvvetleri bir açıklama yayınlayarak " Afrin harekât alanında doğudan batıya ve batıdan doğuya ilerleyen birlikler Afrin kuzeyinde buluştular" ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar Geliyor...

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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