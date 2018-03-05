AFRİN'DE DESTAN YAZAN MEHMETÇİK, 48 ESAD ASKERİNİ ÖLDÜRMÜŞ
Sözde Afrin Kantonu Savunma Konseyi Başkanı Behçet Ebdo, Afrin'deki son durum ile ilgili Rus basınına konuştu.
15 GÜNDE 48 ÖLÜ
Afrin'de çatışmaların yoğun bir şekilde yaşandığını belirten Ebdo'nun açıklaması şöyle:
"Çatışmalarda Afrin'e, savunma için gelen Suriye hükümet güçlerine bağlı Halk Güçleri'nden ölü ve yaralılar var. Halk Güçleri'nin gelişlerinden bu yana, yani 15 günden bu yana hava saldırıları sonucu toplam 48 kayıpları oldu. Türkiye'nin saldırıları sonucu şimdiye kadar 48 kişi Afrin'de öldü."
Kaynak: Sputnik
Kaynak: haberinburada
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